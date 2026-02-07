Kaos u Austriji: Grupa huligana s palicama i šipkama krenula na Hrvate! A onda je došla policija

Pravi kaos odvijao se u petak navečer na austrijskoj autocesti A2 kod Traiskirchena, južno od Beča. Skupina od 50 do 60 maskiranih huligana pokušala je organizirati brutalnu zasjedu za hrvatske navijače koji su se vraćali s košarkaške utakmice. Naoružani drvenim palicama i čeličnim šipkama, huligani su pokušali zaustaviti vozila na autocesti, no brza reakcija policije spriječila je krvoproliće, javlja Heute.

Planirani napad nakon utakmice

Do incidenta je došlo nakon utakmice ABA lige između Vienne i Zadra. Prema informacijama austrijskih medija, policija je još tijekom dana dobila dojave o desecima vozila sa stranim registarskim oznakama koja se kreću prema Beču. Postojala je osnovana sumnja da je cilj tih skupina bio organizirani napad i obračun s hrvatskim navijačima.

Oko 21 sat, više je vozača prijavilo navodni lančani sudar na zaustavnoj traci kod Leobersdorfa, no policija je utvrdila da se radilo o lažnoj dojavi, vjerojatno s ciljem stvaranja zastoja i panike. Nedugo zatim, 15 do 20 automobila uočili su na paralelnoj cesti uz autocestu A2, iz kojih su izašli deseci maskiranih osoba.

Naoružani palicama i čeličnim šipkama

Huligani su se potom s nasipa pokušali probiti na samu autocestu kako bi presreli i napali vozila s hrvatskim navijačima. Austrijski mediji navode kako su napadači bili naoružani drvenim bejzbolskim palicama i čeličnim šipkama. Cijelu situaciju dodatno su zakomplicirale dojave o zapaljenim vozilima, za koje se kasnije ispostavilo da su bile lažne te da je plamen potjecao od pirotehničkih sredstava.

Zahvaljujući brzoj intervenciji bečke policije i snaga iz Donje Austrije, spriječili su eskalaciju sukoba. Policija je uspjela potisnuti huligane, koji su se zatim razbježali i pobjegli svojim vozilima. Do izravnog sukoba nije došlo, no policija je na mjestu događaja zaplijenila više od 40 palica, čeličnih šipki i drugih predmeta namijenjenih napadu.

Tijekom kaotične intervencije dogodila se i prometna nesreća. Vatrogasno vozilo, koje je jurilo na intervenciju zbog lažne dojave o požaru, sudarilo se na cesti B17 s osobnim automobilom. U toj je nesreći ozlijeđeno pet osoba, uključujući tri vatrogasca.