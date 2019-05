Kaos u Barceloni: Liverpoolovi huligani bacaju ljude u fontanu

Navijači Liverpoola u velikom su broju pohrlili u Barcelonu na prvi polufinalni susret ova dva kluba, ali ova grandiozna utakmica imala je uvertiru na ulicama.

Naime, engleski huligani snimljeni su kako u srijedu ujutro nekoliko lokalaca bacaju u fontanu ispred popularnog trga Placa Reial. Na trgu su bile stotine navijača Liverpoola, a neki od njih prešli su svaku mjeru.

Odmah je reagirala katalonska policija koja je privela šest osoba. Utvrđeno je da su ljudi koji su bačeni u fontanu bili radnici u hotelu koji se nalazi u blizini mjesta događaja.

Zbog ovog incidenta oglasio se i Liverpoolov direktor Peter Moore kojem nije bilo svejedno.

We proudly sing that we’ve conquered all of Europe. But let’s treat this beautiful city with the respect that it deserves, and act in a manner that is befitting of LFC. By all means have a good time, but we are Liverpool, and as such,let’s visit here with grace and humility.