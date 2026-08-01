Kaos u Francuskoj: Košarkaški savez izbacio velikana iz lige

Košarkaši Monaca su aktualni prvaci Francuske, ali su odbijanjem žalbe Francuskog košarkaškog saveza (FFBB) u subotu izbačeni iz najvišeg razreda francuske klupske košarke.

FFBB je u podne potvrdio originalnu presudu koju je 3. srpnja donio financijski nadzornik nacionalne lige, a kojom je AS Monaco isključen iz profesionalnih prvenstava prve i druge lige. Klub iz Kneževine još uvijek ima mogućnost žalbe na višim instancama, prvo kod Francuskog olimpijskom i sportskom odboru (CNOSF), a zatim i na Upravnom sudu.

Klub je opterećen s 24 milijuna eura duga, ali je u žalbenom postupku naveo da ima potencijalnog kupca koji bi mogao osigurati proračun za sljedeću sezonu te je dobio produženje roka za podnošenje dokumentacije.

Međutim, "budući da klub nije bio u mogućnosti dostaviti tražene dokumente u zadanom roku", FFBB u subotu potvrdio početnu sankciju.

Sarajevo: Utakmica 35. kola Eurolige između Dubai Basketball i AS Monaco | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U objavi na društvenoj platformi X i na Instagramu klub je potvrdio da je primio spomenutu odluku i najavio da razmatra "mogućnost žalbe" Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom odboru (CNOSF).

AS Monaco izrazio je i "iskrenu zahvalnost institucijama Kneževine Monako i svima koji i dalje podržavaju proces restrukturiranja kluba".

No, lokalna vlada je za AFP poručila da "žali što do danas nijedan plan preuzimanja (...) nije bio uspješan, unatoč svim naporima koje je Kneževina uložila da oslobodi klub dugova".

"Ostajemo spremni ispitati svaki novi prijedlog koji bi jamčio sportsku budućnost kluba i njegove elitne momčadi", dodala je vlada.

Momčad se potpuno raspala. Mike James i Mathew Strazel potpisali su za Efes Istanbul, Terry Tarpey za Paris Saint-Germain, Elie Okobo i Jaron Blossomgame za Dubai, a Kevarrius Hayes za beogradski Partizan.

Alpha Diallo, proglašen najboljim obrambenim igračem i Eurolige i francuskog prvenstva, dobio je priliku okušati sreću u NBA ligi, gdje je potpisao jednogodišnji ugovor s Denver Nuggetsima.