Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAOTIČNO U MARSEILLEU

Kaos u francuskom velikanu: Nakon trenera otišao i sportski direktor! 'Osjećam razdor...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos u francuskom velikanu: Nakon trenera otišao i sportski direktor! 'Osjećam razdor...'
Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Odlazim s osjećajem da sam dao sve od sebe na profesionalnoj razini, ali sa žaljenjem što nisam uspio smiriti atmosferu oko momčadi, rekao je Mehdi Benatia

Admiral

Tri dana nakon što je trener Roberto De Zerbi dobio otkaz, redove francuskog nogometnog velikana Marseillea napusatio je i sportski direktor Medhi Benatia.

"Nakon dugog razmišljanja, preuzeo sam odgovornost i odlučio sam prekinuti suradnju s OM-om," napisao je na svojim društvenim mrežama.

OTKAZ U VELIKANU Marseille otpustio De Zerbija. Presudio mu poraz u derbiju
Marseille otpustio De Zerbija. Presudio mu poraz u derbiju

Marokanac je napustio Velodrome samo nekoliko dana nakon odlaska De Zerbija s trenerske klupe.

- Odlazim s osjećajem da sam dao sve od sebe na profesionalnoj razini, ali sa žaljenjem što nisam uspio smiriti atmosferu oko momčadi - rekao je bivši branič Bayerna i Juventusa.

- Unatoč nedavnim neuspjesima i nekim okrutnim sportskim scenarijima, projekt ide naprijed. Ali ne mogu ignorirati trenutnu klimu. Osjećam rastuće nezadovoljstvo, razdor zbog kojeg duboko žalim. U Marseilleu su rezultati jedini sudac - poručio je.

Marseille je trenutačno četvrti u francuskom prvenstvu, ispao je iz Lige prvaka zauzevši 25. mjesto, prvo ispod crte prolaza, a spas sezone tražit će u nacionalnom Kupu gdje ga u četvrtfinalu čeka Toulouse.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026