Kaos u francuskom velikanu: Nakon trenera otišao i sportski direktor! 'Osjećam razdor...'

Tri dana nakon što je trener Roberto De Zerbi dobio otkaz, redove francuskog nogometnog velikana Marseillea napusatio je i sportski direktor Medhi Benatia.

"Nakon dugog razmišljanja, preuzeo sam odgovornost i odlučio sam prekinuti suradnju s OM-om," napisao je na svojim društvenim mrežama.

Marokanac je napustio Velodrome samo nekoliko dana nakon odlaska De Zerbija s trenerske klupe.

- Odlazim s osjećajem da sam dao sve od sebe na profesionalnoj razini, ali sa žaljenjem što nisam uspio smiriti atmosferu oko momčadi - rekao je bivši branič Bayerna i Juventusa.

- Unatoč nedavnim neuspjesima i nekim okrutnim sportskim scenarijima, projekt ide naprijed. Ali ne mogu ignorirati trenutnu klimu. Osjećam rastuće nezadovoljstvo, razdor zbog kojeg duboko žalim. U Marseilleu su rezultati jedini sudac - poručio je.

Marseille je trenutačno četvrti u francuskom prvenstvu, ispao je iz Lige prvaka zauzevši 25. mjesto, prvo ispod crte prolaza, a spas sezone tražit će u nacionalnom Kupu gdje ga u četvrtfinalu čeka Toulouse.