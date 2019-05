Kaos u Grčkoj! Olympiacos je odbio igrati s Panathinaikosom

Kao što je već svima poznato, Olympiacos mjesecima želi ući u ABA ligu jer su nezadovoljni suđenjem u grčkoj ligi. U njihovom prvenstvu vlada pravi kaos još od finala kupa protiv Panathinaikosa kada su igrači crveno bijelih napustili parket zbog 'nepoštenog suđenja'.

Ova dva kluba sastala su se u četvrtfinalu playoffa grčkog prvenstva, a uvjet Olympiacosa grčkom košarkaškom savezu bio je da osiguraju strane suce, inače neće igrati. Oni su to odbili, a Olympiacos je odbio igrati utakmicu!

U ponedjeljak navečer su trebali odigrati prvu utakmicu u OAKA Areni, no grčki košarkaški savez nije ispunio uvjet koji je postavio grčki div i oni su najavili da neće doći na današnju utakmicu.

- Konflikt između Olympiakosa i Panathinaikosa je važan na lokalnom nivou, ali mi smo u toj situaciji neutralni. Razočaran sam zbog svega i smatram da je sve ovo sramota za grčku košarku - rekao je prvi čovjek Eurolige Bartomeu.

Dok jedni ne žele igrati, igrači Panathinaikosa podijelili su se u dvije ekipe i zaigrali međusobno da ostanu u formi uoči eventualnog prolaska u polufinale.

Since there is no derby going on in the Greek League playoffs, Panathinaikos players decided to play against each other.pic.twitter.com/tYbaShWz94 — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 20. svibnja 2019.

Zbog ovakvog poteza Olympiacosu prijeti diskvalifikacija u drugu ligu jer prema pravilniku njihovog Saveza, klub koji odbije sudjelovanje u doigravanju on će biti automatski izbačen u drugu ligu. Hoće li i ovaj put poštovati pravila, vidjet ćemo večeras, no to očito previše ne brine crveno bijele jer su nedavno predali zahtjev za nastupom u ABA ligi.

- Želimo vjerovati da će se predomisliti u posljednji trenutak i da će doći igrati u OAKA Areni večeras - kazao je vlasnik Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos.

Olympiacos o ABA ligi razmišlja od polufinala grčkog kupa 13. veljače protiv Panathinaikosa u kojem su nakon 27 sekundi treće četvrtine napustili teren protestirajući da je suđenje užasno. Nakon toga, zatražili su da njihove utakmice protiv Panathinaikosa sude strani suci.

Mood of the day for @RealPitino on what was supposed to be a greek derby between Panathinaikos and Olympiacos. #PAObc #paooly pic.twitter.com/mV3yIfHTlQ — George Orfanakis (@G_Orfan) 20. svibnja 2019.

U slučaju pristupanja ABA ligi, crveno-bijeli ne bi sudjelovali i u grčkom prvenstvu, no slučaj je postao zanimljiviji u trenutku kada se i Panathinaikos počeo zanimati za sudjelovanje u ABA ligi. Naime, oni su također predali zahtjev za natjecanjem u najjačoj balkanskoj košarkaškoj ligi jer žele nastupati u istoj ligi gdje igraju i njihovi najveći rivali.

Razgovori o ulasku Olympiacosa su navodno već u poodmakloj fazi i navodno ih dijeli još samo papirologija i od konačne potvrde. No morat će malo i požuriti jer se bliži lipanj, a nova sezona počinje za tri mjeseca.

Ne bi to bio prvi slučaj da momčad van prostora bivše Jugoslavije nastupa u našem regionalnom prvenstvu s obzirom na to da su tu nastupali izraelski Maccabi, bugarski Levski i drugi...

Hoće li i Panathinaikos u ABA ligu, još nije poznato, no sigurno je da je Olympiacos jako blizu i od toga ih dijeli samo konačni dogovor i papirologija koja će to sve potvrditi...