VIŠE INCIDENATA

Kaos u Mostaru na finalu Kupa BiH! Baklja pogodila golmana Zrinjskog, sudac prekinuo meč!

Piše Domagoj Vugrinović,
U prvih petnaest minuta nastavka susret je dvaput prekinut zbog incidenata u blizini golmana Zrinjskog

Nakon pola sata igre Zrinjski vodi 1-0 u uzvratnoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Veleža, a gol je već na otvaranju susreta zabio Bilbija nakon velike pogreške domaćeg vratara Karića. Velež je početkom drugog poluvremena krenuo po izjednačenje, no velik broj prekida usporio je ritam utakmice i nije mu išao u prilog.

U prvih petnaest minuta nastavka susret je dvaput prekinut zbog incidenata u blizini golmana Zrinjskog. Prvi prekid uslijedio je nakon što je baklja pala pokraj njega, dok ga je drugi put baklja, ubačena s domaće tribine, pogodila u nogu. Nakon toga izbila je žestoka rasprava između Igora Štimca i Besima Šerbečića, a bivši hrvatski izbornik pritom je dobio žuti karton.

Novi prekid dogodio se nekoliko minuta kasnije kada je tijekom Veležova protunapada pirotehničko sredstvo završilo na travnjaku, zbog čega su na teren pali Bilbija i Memija. Sudac Peljto odmah je zaustavio igru, a obojica su se ubrzo pridigla. Ostaje za vidjeti hoće li se utakmica nastaviti uz prisutnost gledatelja ili će Peljto zatražiti pražnjenje tribina.

