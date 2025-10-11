Kaos u skupini koja određuje i sudbinu Hrvatske: Tri selekcije na prvom mjestu, slijedi odluka

Njemačka nogometna reprezentacija uvjerljivom pobjedom Luksemburga u Sinsheimu (4-0) zakomplicirala je situaciju na vrhu skupine A u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Taj očekivani ishod ima velike implikacije za Hrvatsku, koja sad prati svaki bod "elfa" u borbi za status nositelja na Mundijalu.

Njemačka nije sama na vrhu. Nakon tri odigrana kola, stvorila se gužva gdje čak tri reprezentacije; Njemačka, Sjeverna Irska i Slovačka; imaju po šest bodova. Momčad Juliana Nagelsmanna trenutačno drži prvo mjesto zahvaljujući najboloj gol-razlici, no put do izravnog plasmana na Mundijal bit će sve samo ne lagan.

Foto: Kai Pfaffenbach

Da situacija bude još napetija, pobrinula se Sjeverna Irska koja je u u Belfastu svladala izravnog konkurenta Slovačku 2-0. Pobjedu Ircima donijeli su autogol Patrika Hrošovskog u 18. minuti te gol Traija Humea u 81. minuti. Ovaj rezultat gurnuo je Slovačku na treće mjesto i potvrdio da će se u ovoj skupini vjerojatno voditi bitka do posljednjeg kola.

Utakmica u Sinsheimu bila je jednosmjerna ulica, pogotovo nakon što je Luksemburg već u 20. minuti ostao s igračem manje. Branič Dirk Carlson zaradio je izravni crveni karton zbog igranja rukom, a Njemačka je u tom trenutku već vodila 1-0 sjajnim golom Davida Rauma iz slobodnjaka u 12. minuti. Penal nakon isključenja sigurno je realizirao kapetan Joshua Kimmich. Priča je zaključena na samom početku drugog poluvremena, kada su Serge Gnabry u 48. i ponovno Kimmich u 51. minuti postavili konačnih 4-0.

Pobjeda koja odjekuje do Hrvatske

Rezultate četverostrukih svjetskih prvaka pomno prate "vatreni" jer su im upravo oni, uz Maroko, postali glavni konkurenti za dragocjeno deveto mjesto na Fifinoj ljestvici, posljednje koje donosi status nositelja u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo.

Podsjetimo, Hrvatska je remijem bez golova protiv Češke u Pragu napravila korak unatrag. Taj rezultat bacio je Hrvatsku na deseto mjesto ljestvice. Pretekla ju je Italija, no s obzirom na to da "azzurri" imaju težak put do prvog mjesta u svojoj skupini, prava prijetnja vreba u vidu Nijemaca.

Osiguravanje statusa nositelja od važno je jer jamči izbjegavanje nogometnih velesila u grupnoj fazi. U prvom šeširu naći će se tri domaćina (SAD, Meksiko i Kanada) te devet najbolje rangiranih reprezentacija. Biti među njima znači izbjeći duele s Argentinom, Brazilom, Francuskom, Španjolskom, Engleskom i drugima već na samom startu turnira.

Nagelsmann: "Igrač više nam nije nužno pomogao"

Zanimljivo, njemački izbornik Julian Nagelsmann nakon utakmice nije bio u potpunoj euforiji. Smatra kako rano isključenje luksemburškog igrača nije nužno olakšalo posao njegovoj momčadi.

- Igranje s igračem više tako rano nam nije nužno pomoglo. Malo je poremetilo naš ritam jer se protivnik potpuno povukao i zgusnuo obranu. No ispunili smo obvezu, uzeli tri boda i to je najvažnije - komentirao je Nagelsmann.

Junak pobjede, dvostruki strijelac Kimmich, potvrdio je da je momčad bila pod pritiskom nakon poraza od Slovačke u prošlom kolu, ali je uspješno reagirala. Za Hrvatsku, situacija je kristalno jasna. Plasman na Mundijal, koji je s obzirom na raspored gotovo osiguran, više nije jedini cilj. Izabranici Zlatka Dalića u preostalim utakmicama moraju ići na sve tri pobjede kako bi skupili što više bodova za Fifinu ljestvicu.

Istovremeno, morat će se nadati barem jednom kiksu Njemačke, koja ima sve u svojim rukama da pobjedama do kraja kvalifikacija preotme "vatrenima" mjesto u eliti, ili da ne bude pobjednik skupine, za što trenutačno postoji 30 posto šansi. Slijedi im izazovno gostovanje kod Sjeverne Irske (ponedjeljak, 20.45), potom nešto lakši ispit kod kuće protiv Luksemburga i domaći dvoboj protiv Slovačke u studenom. Završnica kvalifikacija bit će stoga napetija no što se isprva činilo.