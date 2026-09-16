Kaos u Španjolskoj! Zbog kiše je odgođena utakmica prvenstva

Utakmica španjolskog prvenstva između Levantea i Athletic Cluba odgođena je zbog snažne oluje koja je doslovno potopila stadion Ciutat de València. Jaka kiša praćena snažnim vjetrom pogodila je regiju u srijedu, zbog čega je državna meteorološka agencija izdala narančasto upozorenje.

Glavni sudac Quintero González donio je jedinu logičnu odluku te je u dogovoru s obje momčadi otkazao susret neposredno prije zakazanog početka u 21:30 sati. Igrači su već započeli zagrijavanje kada se kiša pojačala.

Stuacija u samom gradu shvaćena je vrlo ozbiljno. Prognoze su najavljivale padaline i do 80 litara po četvornom metru u samo nekoliko sati, a lokalne vlasti odmah su zatvorile parkove i obustavile sve sportske aktivnosti na otvorenom.

Ova španjolska regija i njeni nogometni klubovi nažalost dobro pamte razorne poplave iz 2024. godine koje su ostavile teške posljedice. Tada su se lokalni stadioni, uključujući i ovaj Levanteov, koristili kao centri za prikupljanje pomoći stradalima. Vodstvo španjolske lige sada će morati pronaći novi termin za odigravanje ovog susreta šestog kola.

S obzirom na to da trenutačno niti jedna od ove dvije momčadi ne igra u europskim natjecanjima, očekuje se da će novi datum utakmice Levante - Athletic Club biti ubačen sredinom nekog od nadolazećih tjedana.