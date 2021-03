Nevjerojatnu dramu gledali smo u drugoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Srbije i Portugala.

Gosti su brzo poveli, a oba gola zabio je Jota. Prvi u 11. minuti, a drugi u 36.

Srpski izbornik Stojković dvije zamjene napravio je odmah na poluvremenu, a to mu se isplatilo već u prvoj minuti kada Aleksandar Mitrović smanjuje zaostatak na 1-2.

Već u 60. minuti Srbi dolaze do izjednačenja golom Kostića, no do prave drame dolazi u sudačkoj nadoknadi.

Prvo u drugoj minuti nadoknade Milenković zbog prekršaja dobiva crveni karton, a onda u trećoj minuti nadoknade Cristiano Ronaldo zabija gol, ili se barem tako čini, no sudac ga ne priznaje! Ronaldo je poslao loptu prema mreži, a Mitrović ju je očistio, no izgleda kako je ona ipak - bila unutra. VAR? U kvalifikacijama ga nema...

Nakon toga Ronaldo je pobjesnio, podivljao, vikao, a potom ljutito bacio kapetansku traku... I zbog nesportskog ponašanja zaradio žuti karton.

Nije jedino Ronaldo bio bijesan. Svoju su ljutnju izrazili i njegovi suigrači, kao i njegov izbornik Fernando Santos:

- Lopta je ušla preko pola metra u gol. Iako to ne znači da smo mi igrali dobro, na utakmici ove razine se to ne može događati - rekao je.

Srbija i Portugal sad dijele prvo mjesto skupine A s četiri boda.