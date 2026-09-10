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Kapetan Brightona hvalio Luku Vuškovića: 'Sjajno se uklopio, a postat će jedan vrhunski stoper'

Piše Jakov Drobnjak,
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Kapetan Brightona hvalio Luku Vuškovića: 'Sjajno se uklopio, a postat će jedan vrhunski stoper'
Foto: IMAGO/Andrew Skinner/IMAGOSPORT
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Igrao je u Njemačkoj i ne znam koliko je reprezentativnih utakmica odigrao za Hrvatsku, tako da je već igrao na visokoj razini. Dosad se vrlo dobro nosio s fizičkom zahtjevnošću Premier lige, rekao je Lewis Dunk

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Luka Vušković (19) polako je počeo graditi svoje ime u Premier ligi. Došao je s renomeom velikog talenta, a sada pokazuje zašto bi se o njemu moglo pričati još dugi niz godina na Otoku. Počeo je u prvih 11 u sve tri utakmice za Brighton na početku sezone, a protiv Leedsa je zabio i prvi gol. Posebno ga je nahvalio kapetan kluba i njegov partner u obrani, Lewis Dunk.

2026 Premier League Football Brighton v Leeds Sep 5th
Foto: IMAGO/Andrew Skinner/IMAGOSPORT

- Vrlo dobro se uklopio i odmah krenuo kako treba. Ali siguran sam da može još napredovati i u budućnosti biti vrhunski, vrhunski, vrhunski stoper. Igrao je u Njemačkoj i ne znam koliko je reprezentativnih utakmica odigrao za Hrvatsku, tako da je već igrao na visokoj razini. Nije da je bačen u vatru. Dosad se vrlo dobro nosio s fizičkom zahtjevnošću Premier lige - rekao je Dunk pa dodao:

- Samo moramo nastaviti graditi partnerstvo i uživat ću igrati s njim. Nastavit ću mu pomagati da napreduje i vidjeti dokle nas ovo partnerstvo može dovesti.

Posebno se osvrnuo na Vuškovićev gol Leedsu.

- On osvaja većinu zračnih duela. Naporno smo radili na prekidima tijekom priprema. To je vjerojatno bio prvi korner koji smo svi izveli kako treba, blokirajući i radeći sve što treba. Nadam se da ćemo to kao momčad moći gledati i shvatiti koliko je važno blokirati kako bismo nekome otvorili prostor za pogodak - zaključio je.

Brighton u prva tri kola ima poraz, pobjedu i remi, a u četvrtom kolu gostuje kod Coventryja.

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Komentari 6
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