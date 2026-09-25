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LADISLAV KREJČI

Kapetan Češke uoči dvoboja s 'vatrenima': U fazi razvoja smo

Piše Issa Kralj,
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Kapetan Češke uoči dvoboja s 'vatrenima': U fazi razvoja smo
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Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Naš dugoročni cilj je plasman na Euro. A unutarnji ciljevi? Da imamo lice, jasno prepoznatljive igračke principe. Da budemo aktivni. Od stožera osjećamo da upravo to želi prenijeti na nas, rekao je Krejči

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Češka će u subotu na Fortuna Areni, domaćem stadionu Slavie Prag ugostiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju u prvoj utakmici Lige nacija. Češkom izborniku Santiju Deniji bit će ovo debi na izborničkoj klupi, a utakmicu protiv 'vatrenih' najavio je kapetan Čeha Ladislav Krejči. 

Češka je nakon završetka Svjetskog prvenstva promijenila izbornika, na klupu je došao Španjolac Denia, a kapetan je poručio da se promjene neće dogoditi preko noći. 

- Znamo da nas čeka dug put. Ne može se sve promijeniti od prvog dana, okupljanja ili utakmice. To je dugoročna koncepcija. Nadam se da će povjerenje biti dovoljno veliko da dobijemo prostor, da osjetimo što se od nas traži - rekao je Krejči u najavi utakmice. 

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Govorio je o ciljevima njegove reprezentacije. 

- Naš dugoročni cilj je plasman na Euro. A unutarnji ciljevi? Da imamo lice, jasno prepoznatljive igračke principe. Da budemo aktivni. Od stožera osjećamo da upravo to želi prenijeti na nas. 

Novi izbornik Denia preferira 4-2-3-1 sustav pa se očekuje da će Češka zaigrati u toj formaciji, a češki kapetan o tome je rekao:

- Nove metode, navike i cijeli sustav moramo učiti postupno. U fazi smo razvoja, a ona nije jednostavna. Čekaju nas sjajni suparnici. Ali zašto bismo htjeli da bude jednostavno? Cijeli proces nije pitanje ovog, pa ni sljedećeg okupljanja. Važno je to shvatiti. 

Krejči se osvrnuo i na kraj reprezentativne karijere Patrika Schicka, koji se nije odlučio vratiti ni nakon promjene izbornika.

- Naravno da mi je žao. Schicky je razgovarao sa mnom i iz onoga što mi je rekao, nažalost ga razumijem. Ne mogu se potpuno staviti u njegovu poziciju, ne znam kako bih ja postupio. Hoće li to promijeniti u budućnosti? To je na njemu - zaključio je. 

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