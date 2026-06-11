Kapetan Cibone za 24sata o čudesnoj tituli: 'Prije godinu dana nije nas bilo ni za basket'
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"Pravi gospodin nikada ne napušta svoju damu", kultna je izjava legendarnog Alessandra Del Piera iz vremena kada je Juventus izbačen u drugu ligu. Dok su mnogobrojne zvijezde pobjegle, on je odbio bogate ponude, ostao vjeran klubu i vratio ga u vrh. Kapetana ne čine samo traka, titula i određene povlastice, on je taj koji svojim ponašanjem i pristupom mora biti primjer drugim igračima i voditi ih, ma koliko god teško bilo.