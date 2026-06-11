KREŠIMIR RADOVČIĆ PLUS+

Kapetan Cibone za 24sata o čudesnoj tituli: 'Prije godinu dana nije nas bilo ni za basket'

Piše Zdravko Barišić,

Cibona je izvela čudo pobijedivši Zadar u finalu: ‘Feštali smo cijelu noć i ispraznili benzinske’, kaže nam Šibenčanin Krešimir Radovčić