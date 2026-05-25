Kapetan Dinama bocnuo Dalića: 'Ja sam ionako sad već star...'

Dinamo je imao sjajnu sezonu na čelu s Marijom Kovačevićem, a njegovi igrači Josip Mišić i Dion Drena Beljo briljirali su na terenu. Mišić je bio motor ekipe i neumorni radnik, a Beljo je nemilo punio protivničke mreže i bio najbolji igrač i strijelac HNL-a. Nakon slavlja, dvojac je došao k sebi i u lagodnoj atmosferi posjetio Hrvatski športski muzej koji je nedavno preuređen i moderniziran.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ondje se nalaze najviše dresovi i rekviziti najvećih hrvatskih sportaša poput Dražena Petrovića, Mate Parlova, Kreše Ćosića, itd. 'Modri' su pokrenuli novu tradiciju gdje će nakon svake sezone hrvatski prvak donirati dresove muzeju. Beljo i Mišić su prvi od mnogih koji su donijeli svoje dresove, a uskoro će ih donijeti i ostali prvotimci.

Zagreb: Mišić i Beljo donirali dresove Hrvatskom športskom muzeju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Dresove iz povijesti inače je najteže pronaći, jer imaju svoj vijek trajanja. A i znate da ih sportaši često podijele nakon utakmica, dok medalje i pehare ipak trajno čuvaju. Zato nam je ideja da odsad svake godine nogometni prvaci doniraju dresove iz šampionske sezone, Dinamo je, eto, prvi, izjavio je Marijan Sutlović, viši kustos muzeja i jedan od začetnika ove ideje.

Zagreb: Mišić i Beljo donirali dresove Hrvatskom športskom muzeju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sve je prokomentirao i Josip Mišić.

- Lijepo je i za nas i za klub da se naši dresovi nalaze u ovom muzeju, mi ćemo se truditi da i nagodinu budemo ovdje. Poslat ćemo nekog drugog od suigrača, ja sam ionako već star, haha.

Zanimljivo, na njegove godine osvrnuo se i izbornik Zlatko Dalić koji ga nije odlučio pozvati na Svjetsko prvenstvo. Rekao je da ga prije nije zvao zbog snažne konkurencije te da je sad već kasno. Kapetan 'modrih' je izjavio još da će kratko na odmor, a onda u lov na Ligu prvaka.

- Mislim da svi mi u klubu i navijači očekuju Ligu prvaka, s tim ciljem se i pripremamo. Imamo odličnu momčad, neće se nešto puno ni mijenjati, dobro ćemo se pripremiti, bit ćemo na na najvišoj razini.

Zagreb: Mišić i Beljo donirali dresove Hrvatskom športskom muzeju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odlično se osjeća i spreman je zan ove izazove u 'modrome' dresu.

- Uvijek sam pričao da volim igrati svaka tri dana, bolje se osjećam. Sad ću 32 godine, nikad se nisam bolje osjećao. Hoće li doći zamjena, možda i hoće, ali kako god bude ja sam spreman igrati kao i dosad.

Maksimir mu je drag i nada se da će se klub što prije ondje vratiti.

- Nadam se da će ta ideja oko novog stadiona što prije krenuti, bilo je dosta priča prijašnjih godina, nije se realiziralo, nadam se da će uz novu Kranjču krenuti i priča s Maksimirom. Kapacitet na Kranjči je manji, bit će svaku utakmicu pun, a ljudi neka se za karte snalaze, tko prvi njegova djevojka.

Zagreb: Mišić i Beljo donirali dresove Hrvatskom športskom muzeju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dosta slično je izjavio i Beljo.

- Došlo je vrijeme da svi odmorimo, uzet ću sedam do 10 dana, možda dva tjedna čistog odmora. Prvo ću na more, onda kući u Vinkovce i već se početi pripremati za novu sezonu. Pokušat ćemo ponoviti sve uspjehe, uz još bolje rezultate u Europi, to je jasno. Dinamo ne mora puno isticati da se ide na naslov, na trofeje, to se podrazumijeva.

Zagreb: Mišić i Beljo donirali dresove Hrvatskom športskom muzeju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Imao je puno samopouzdanja, ali brojku od 38 golova u sezoni nije očekivao.

- Vjerovao sam u sebe i svoje kvalitete, vjerovao da mogu napraviti velike stvari. Ali da sam baš očekivao 38 golova, neću lagati da jesam. Premašio sam i svoja očekivanja i drago mi je zbog toga.

Kao i Mišić, Beljo se nije našao na konačnom spisku Dalića za SP. Sve je to komentirao i Beljin menadžer Srđan Lakić za Sky Sports koji smatra kako je za njega trebalo biti mjesta u vrhu napada.

- Dionova dominacija učinila je da liga izgleda slaba, a postizanje 31 gola u ligi čini se lakim, ali naravno da nije. Također, pet golova u osam utakmica Europske lige je snažan povratak. Mislim da je trebalo biti mjesta i za njega, ali izbornik je donio odluku i moramo ići dalje. Život ide dalje