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PREDVODIO JE BEDEM

Najveća zvijezda Kupa: Kapetan Bedema prodaje automobile

Piše Luka Tunjić,
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Najveća zvijezda Kupa: Kapetan Bedema prodaje automobile
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Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Lovrić je kao tinejdžer prešao iz Cibalije u kadete te juniore Osijeka. Zanimljivo, danas se, uz nogomet, bavi i prodajom automobila

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Dinamo je u šesnaestini finala Hrvatskog kupa gostovao kod petoligaša Bedema u Slavoniji. Dolazak aktualnog prvaka Hrvatske uzrokovao je veliki interes na utakmici, bilo je puno gledatelja, posebno onih najmlađih, a "modri" su već nakon 20-ak minuta utakmice poveli s 2-0.

Bedem je kao kapetan predvodio 30-godišnji Drago Lovrić. Nekoć je bio veliki talent Cibalije, a igra na poziciji stopera.  Lovrić je kao tinejdžer prešao iz Cibalije u kadete te juniore Osijeka. Zanimljivo, komentator Maxsporta, Matko Mihaljević, otkrio je kako se Lovrić danas, uz nogomet, bavi i prodajom automobila.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Tri godine nosio je dres Vukovara, a godinu dana bio je na Cipru, gdje je igrao za Anorthosis i Ethnic. Onda se vratio u Hrvatsku, gdje je igrao za HAŠK i Međimnurje. Proveo je i nekoliko mjeseci u Austriji, a zadnjih pet godina član je Bedema.

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