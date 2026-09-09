Najveća zvijezda Kupa: Kapetan Bedema prodaje automobile

Dinamo je u šesnaestini finala Hrvatskog kupa gostovao kod petoligaša Bedema u Slavoniji. Dolazak aktualnog prvaka Hrvatske uzrokovao je veliki interes na utakmici, bilo je puno gledatelja, posebno onih najmlađih, a "modri" su već nakon 20-ak minuta utakmice poveli s 2-0.

Bedem je kao kapetan predvodio 30-godišnji Drago Lovrić. Nekoć je bio veliki talent Cibalije, a igra na poziciji stopera. Lovrić je kao tinejdžer prešao iz Cibalije u kadete te juniore Osijeka. Zanimljivo, komentator Maxsporta, Matko Mihaljević, otkrio je kako se Lovrić danas, uz nogomet, bavi i prodajom automobila.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Tri godine nosio je dres Vukovara, a godinu dana bio je na Cipru, gdje je igrao za Anorthosis i Ethnic. Onda se vratio u Hrvatsku, gdje je igrao za HAŠK i Međimnurje. Proveo je i nekoliko mjeseci u Austriji, a zadnjih pet godina član je Bedema.