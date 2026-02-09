Kapetan futsalaša ostaje do Mundijala?! Zbog bronce bi mogao promijeniti odluku...

Europsko prvenstvo trebalo je biti oproštajni turnir za kapetana naših futsalaša Franca Jelovčića (34), ali nakon osvojene povijesne bronce, postoji mogućnost da Jelovčić ostane dio reprezentacije!

Pokretanje videa... 03:12 Brončani futsalaši u Zagrebu | Video: Josip Tolić/24sata

Razlog je nevjerojatna atmosfera koja vlada u našoj reprezentaciji, kao i sve veći interes navijača za ovaj sport, kojih je gotovo pet tisuća bilo na završnici turnira u Ljubljani! HNS je u posljednjih pet godina drastično povećao ulaganja u ovaj sport i organizaciju doveo do visoke razine, domaća liga je sve jača, a to se odrazilo i na rezultate reprezentacije koja je 2024. godine igrala Svjetsko prvenstvo nakon 24 godina i sada europska bronca, koja je kruna svog truda, rada i odricanja.

Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako je uoči prvenstva najavio kako će zaključiti bogatu reprezentativnu karijeru koja traje 14 godina, nakon velikog uspjeha i fešte za pamćenje, žao mu je u ovakvim okolnostima napustiti suigrače i vjeruje da reprezentacije može napraviti velike stvari u sljedećem periodu.

Kako doznajemo, naš kapetan odlučio je razmisliti i postoji mogućnost da ostane još dvije godine, što znači kako bi se od najdražeg dresa oprostio 2028. godine na Svjetskom prvenstvu, čiji domaćin još nije poznat. Naravno, ako se Hrvatska tamo plasira, ali nakon ovakvog rapidnog uzleta i prve medalje u povijesti, u to nitko niti ne sumnja.

Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je Hrvatsku futsalsku reprezentaciju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Emocije su stvarno nevjerojatne. Osvojiš broncu za Hrvatsku, prvu u povijesti, nakon 14 godina karijere, gledaš svoje na tribini – neopisivo - kazao je Jelovčić nakon pobjede protiv Francuske u drami šesteraca.

Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I taj je trenutak, čini se, ponukao ga da razmisli još jednom i ostane dio ove nevjerojatne generacije koja je pokazala da se polako približava samom svjetskom futsalskom vrhu.