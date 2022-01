U ponedjeljak navečer smjestio se na avion, stigao u Frankfurt i upoznao se sa svojim novim boravištem. Tijekom utorka odradio je liječnički pregled, potpis je samo formalnost pa već i sada službeno možemo reći kako je Hrvoje Smolčić novi igrač Eintrachta.

Zbog administrativnih razloga, Nijemci nisu objavili transfer već će ga službeno predstaviti na ljeto, a do tada će ostati na Rujevici. To je sjajna vijest za trenera Gorana Tomića jer sa svojim dijamantom će krenuti u boj na naslov prvaka i Kup.

Detalji ugovora zasad su poslovna tajna, ali iznosio transfer 2,5 ili 3 milijuna eura zapravo je manje bitno. Rijeka je napravila sjajan, planski i lukrativni posao. Prodati mladog stopera, u zimskom prijelaznom roku, u Bundesligu, za ovakav novac... Sjajno i istinski blagotvorno za blagajnu na Rujevici.

Smolčiću je tek 21 godina. Na Kvarner je iz Gospića došao kad mu je bilo 14, zajedno s bratom blizancem Ivanom. Školovan u riječkoj Akademiji nogometa, tek dvije sezone među seniorima. Odigrao 74 utakmice, odnedavno kapetan, mladi reprezentativac... Jasan klupski projekt. Ljevonogi stoper na kojem će se zaraditi nekoliko milijuna.

Rijeka nije klub iz metropole u kojoj je smješteno gotovo sve što gospodarski vrijedi u Hrvatskoj, nema ni inozemnog investitora kakvog je nekad imala, a danas je u takvoj situaciji sjajni Osijek, a nema ni poslovnu logiku kao Hajduk. Rijeka je klub stalnog igračkog tranzita, dijeli sudbinu većine HNL klubova. Ako dva-tri prijelazna roka ne prodaješ... U problemima si. Egzistencijalnim. A na Rujevici se s tim jako dobro snalaze, već godinama.

Podmlađivanje momčadi ni u kojem slučaju ne znači redimenzioniranje ambicija. Europa je ostaje temeljni cilj, a ako se dođe blizu trofeja onda će se i za to čupati i rukama i nogama.

Smolčić je pak, sa svoje strane, dokazao kako je vrijedan svake kune koju su Riječani uložili u njega, a 'usput' pokazao i kakav profil igrača klub želi vidjeti u riječkom bijelom dresu. Od Gospića preko Rijeke do Frankfurta, od četvrte lige preko Prve HNL do Bundeslige. Uz to, ovo je jedan od najvećih transfera u povijesti Rijeke. Leicester je Andreja Kramarića platio devet milijuna eura, za Bradarića su inkasirali oko šest milijuna eura, Andrijaševića i Mitrovića 4,2, a za Smolčića bi mogli dobiti tri milijuna eura, točno koliko su zaradili od transfera Antonija Čolaka i Ivana Nevistića.

Ni u Njemačkoj neće biti sam. Društvo će mu praviti sjajni veznjak Kristijan Jakić koji je prošlo ljeto stigao iz Dinama.