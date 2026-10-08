Kapetan Švicarske krivotvorio je COVID potvrdu. Dobio kaznu

Kapetan švicarske reprezentacije Granit Xhaka kažnjen je novčanom kaznom od 150.000 švicarskih franaka (oko 161.000 eura), uz uvjetnu odgodu izvršenja na dvije godine, zbog korištenja lažne potvrde o cijepljenju tijekom pandemije Covida-19.

"To znači da se kazna neće izvršiti, ako u tom razdoblju ne dođem u sukob sa zakonom. Izrečena mi je uvjetna novčana kazna u visini 50 dnevnih dohodaka od po 3000 franaka, uz dvogodišnje uvjetno razdoblje, zbog toga što sam ilegalno pribavio lažnu potvrdu", napisao je Xhaka u četvrtak na Instagramu.

Foto: Ognen Teofilovski

Ostaje nejasno hoće li ta presuda imati ikakve sportske posljedice. Švicarski nogometni savez izjavio je za novinsku agenciju Keystone-SDA da su upoznati s tom odlukom.

"Na temelju toga sada možemo održati prethodno najavljene razgovore o tome kako ćemo oblikovati zajedničku budućnost", naveli su.

Xhaka je prošlog mjeseca priznao da je pribavio potvrdu o cijepljenju protiv koronavirusa, iako nije bio cijepljen.