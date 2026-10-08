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PREKRŠIO PRAVILA

Kapetan Švicarske krivotvorio je COVID potvrdu. Dobio kaznu

Piše HINA,
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Kapetan Švicarske krivotvorio je COVID potvrdu. Dobio kaznu
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Foto: Lee Smith
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Ostaje nejasno hoće li ta presuda imati ikakve sportske posljedice. Švicarski nogometni savez izjavio je za novinsku agenciju Keystone-SDA da su upoznati s tom odlukom

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Kapetan švicarske reprezentacije Granit Xhaka kažnjen je novčanom kaznom od 150.000 švicarskih franaka (oko 161.000 eura), uz uvjetnu odgodu izvršenja na dvije godine, zbog korištenja lažne potvrde o cijepljenju tijekom pandemije Covida-19.

"To znači da se kazna neće izvršiti, ako u tom razdoblju ne dođem u sukob sa zakonom. Izrečena mi je uvjetna novčana kazna u visini 50 dnevnih dohodaka od po 3000 franaka, uz dvogodišnje uvjetno razdoblje, zbog toga što sam ilegalno pribavio lažnu potvrdu", napisao je Xhaka u četvrtak na Instagramu.

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Foto: Ognen Teofilovski

Ostaje nejasno hoće li ta presuda imati ikakve sportske posljedice. Švicarski nogometni savez izjavio je za novinsku agenciju Keystone-SDA da su upoznati s tom odlukom.

"Na temelju toga sada možemo održati prethodno najavljene razgovore o tome kako ćemo oblikovati zajedničku budućnost", naveli su.

Xhaka je prošlog mjeseca priznao da je pribavio potvrdu o cijepljenju protiv koronavirusa, iako nije bio cijepljen.

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