Kapetan Villarreala zaigrao nakon tri godine pa zaplakao: Htio sam prestati s nogometom

Prošlo je toliko vremena od mog posljednjeg meča. Htio sam se još prije vratiti, ali nisam uspio. Toliko sam sretan zbog svega, rekao je legendarni kapetan Villarreala Bruno Soriano...

<p>Ozljede, ozljede i ozljede. Pune tri godine nogometaš Villarreala <strong>Bruno Soriano</strong> se nije mogao baviti s onime zbog čega je plaćen. Prava je ikona 'žute podmornice', istinski kapetan koji je žuti dres nosio od 2006. godine i nikada nije htio napustiti svoj klub, ali dvije teške ozljede koljena izbacile su ga s travnjaka na čak tri godine. </p><p>Imao je svoje mračne trenutke kada se htio ostaviti nogometa, ali uvijek se sjetio razloga zbog čega je započeo s nogometom. A to je ljubav prema <strong>Villarrealu</strong>. Ona ga je i držala posljednje tri godine koje su za njega bile najteže u životu. Posljednju službenu utakmicu odigrao je 21. svibnja 2017. godine u pobjedi protiv Valencije, a sada je nakon tri godine opet zaigrao!</p><p>Villarreal je remizirao 2-2 sa Sevillom, a španjolski veznjak je dobio nekoliko minuta. Naravno, suze su potekle. Bile su to njegove najteže minute u životu, trenutak koji će pamtiti zauvijek.</p><p>- Prošlo je toliko vremena od mog posljednjeg meča. Htio sam se još prije vratiti, ali nisam uspio. Toliko sam sretan zbog svega. Bilo je teških vremena kada sam se htio umiroviti, kada sam htio prestati s nogometom. Sada samo želim pomoći svojoj momčadi - rekao je Soriano koji je jedva dočekao povratak na teren u 36. godini života.</p><p>Njegov povratak jedva su dočekali i suigrači iz Villarreala koji su sve emotivno doživjeli. U svlačionici su mu nakon utakmice priredili doček gdje su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom.</p><p>Suze su dodatno potekle nakon što mu je klub ponudio novi jednogodišnji ugovor kako bi barem malo nadoknadio tri propuštene godine i sljedeće sezone uživao u svojem Villarrealu. </p><p>Za njih je od 2006. godine odigrao 416 utakmica uz 31 gol i 25 asistencija, a sada će još godinu dana ovaj istinski kapetan 'žute podmornice' uveseljavati svoje navijače na El Madrigalu. On je za njih svetinja, ikona. On je 'Uno di noi'.</p>