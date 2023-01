Karabatić: Ne znam hoću li i dalje igrati za reprezentaciju. Poraz Hrvatske me šokirao

Tri zlata i jedno srebro na Olimpijskim igrama u Pekingu, Londonu, Rio de Janeiru i Tokiju, četiri zlata i dvije bronce na svjetskim prvenstvima te tri europska zlata i dvije bronce. Ne, nije riječ o uspjesima neke reprezentacije, već o životopisu legendarnog Nikole Karabatića.

Referenca za titulu najvećeg rukometaša u povijesti? Takve su stvari bile i ostale subjektivne naravi koju neće konačno presuditi nijedna anketa, nijedno mišljenje. No, ako ćemo gledati vitrine s trofejima, nepobitno je kako Francuz uvjerljivo prednjači u odnosu na konkurente. Bio je predvodnik jedne veličanstvene generacije koja je obilježila jednu rukometnu eru i dominirala svjetskim rukometom. Ne staje ni s 38 godina.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Neuništivi Karabatić predvodi Francusku na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj. Pojava na terenu i bedem u obrani, ali u napadu nije to onaj stari Nikola. Sve je manje brzine, a samim time i eksplozivnosti. No, njegov utjecaj na momčad je nemjerljiv. Iako se uvijek priča o nekoj smjeni generacije, Francuzi su uvijek u vrhu. I na ovome prvenstvu jedni su od favorita za zlato, a hoće li to biti i posljednje natjecanje za legendarnog Francuza?

- Još nisam odlučio što ću. Prije svega želim nastaviti igrati za PSG, počeli smo pregovarati oko novog ugovora. Tko zna što će biti nakon toga. Možda ću do Olimpijskih igara odigrati još stotinu utakmica. Moram pratiti stanje svojeg tijela i moram zaslužiti mjesto na igrama, dakle moram dotad ostati jednako dobar - kazao je Karabatić u razgovoru za Balkan-handball.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koliko god je izrauban ozljedama i istrošen, posebno je inspiriran kada brani boje reprezentacije.

- S reprezentacijom je uvijek isto. Na nama je da igramo najbolji rukomet i osvajamo medalje. Igram 20 godina za reprezentaciju, ali taj osjećaj samo je sve jači. No, i ja sam jači jer znam da mi svaka utakmica može biti posljednja. U ovoj fazi karijere jedna ozljeda može je završiti. Kakve su nam šanse za medalju? Švedska nas je prošle godine pobijedila, osvojila je Europsko prvenstvo. Danska je također jaka, igraju u Švedskoj, gdje je puno njihovih navijača. Oni su favoriti, no ja vjerujem da i mi imamo šanse.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Šokirao ga je poraz Hrvatske od Egipta (31-22).

- Bio sam iznenađen. Uključio sam se u drugom poluvremenu, kad je utakmica već bila prelomljena i kad su Egipćani vodili velikom razlikom. Znao sam da su jaki jer smo igrali polufinale Olimpijskih igara protiv njih. Ali, nedostaje im Yahia i mislio sam da Hrvatska može pobijediti jer je dovela dobru ekipu - zaključio je Karabatić.

Najčitaniji članci