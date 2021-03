Odmah je morao zaigrati kviz. I... Nije prošao.

- Uh, uh, hm... Gdje je to bilo?

Nije s fotografije prepoznao naš posljednji susret, na Euru 2018. u zagrebačkoj Areni, ali prepoznao je Nikola Karabatić kada - ususret kvalifikacijama za Olimpijske igre od ovog petka do nedjelje - za 24sata javiti se iz Pariza. Uskoro će 37., ali i dalje profesionalac od glave do pete, pravi rukometni brend što su postale samo rijetke rukometne igračke veličine.

Na takvu Francuzi neće računati ni u Montpellieru, gdje otvaraju bitku za Tokio u petak upravo protiv Hrvatske, nisu ni na Svjetskom prvenstvu u Egiptu - prvom velikom natjecanju koje je propustio od debija za reprezentaciju 2002. godine! Rekao bi čovjek da je nemoguće.

- Trebao sam propustiti i ono 2009. godine, ali uspio sam se vratiti.

Kao da nas je baš morao podsjetiti... Doduše, nije ga nitko očekivao ni prije dvije godine u Njemačkoj, pa se pojavio suprotno svim prognozama i golom donio Francuzima broncu, njihovu zadnju medalju. Bude li sve prema planu, po sljedeću će ih voditi u Tokiju.

- Rehabilitacija koljena ide dobro. Fizioterapeuti i liječnici su zadovoljni, čak i malo brže ide nego što su mislili.

Tako je njegovo zdravlje sada, gotovo pet mjeseci nakon operacije koljena koje je zaplesalo prilikom jednog doskoka, međutim, dva tjedna kasnije pojavile su se ozbiljne komplikacije. Koje su, štoviše, mogle završiti... Nećemo ni napisati kako.

- Dobio sam trombozu i plućnu emboliju. Srećom, pa smo sve na vrijeme prepoznali. Liječnici su se uplašili jer znamo da to može završiti i sa smrtnim posljedicama. Moglo je biti strašnije, imao sam sreće. Prvo su mi rekli da moram mirovati mjesec dana, a ja sam nakon dva tjedna već dobio dopuštenje za treniranje. Izgubio sam zbog svega mjesec dana, no uspjeli smo sve nadoknaditi. Zasad je prognoza da se vratim u svibnju ako se nastavi ovim tempom. Volio bih odigrati nešto u završnici sezone kako bih bio spreman za Olimpijske igre, to mi je veliki cilj.

Nema kompleksa

Kako je jednom igraču koji nije propustio turnir gotovo dva desetljeća sada sve bilo gledati preko TV-a? Da ne kažemo u odijelu i kravati.

- Nije mi bilo teško, bio sam sretan da uopće mogu gledati SP. To je i zadovoljstvo, a u drugu ruku i glupo jer sam htio biti s ekipom i doživjeti to natjecanje i borbu za medalje. Bodrio sam momke, čuo se s bratom, igračima. Na kraju je bilo lijepo iako nismo osvojilii medalju. Je li napornije gostovati u emisijama ili igrati? Nije bilo naporno, zapravo, otvorila mi se mogućnost da prvi put budem u toj ulozi i analiziram utakmice u studiju. Bio sam za prvu protiv Norveške, polufinale i za treće mjesto. Lijepo iskustvo.

Jeste li analizirali i Hrvatsku?

- Ne, jer nisam mogao ni gledati sve utakmice zbog obaveza i treninga. Mislio sam da ću gledati Hrvatsku u četvrtfinalu i polufinalu, ali Cindrić se ozlijedio na početku, pa sam vidio da je Lino na televiziji najavio ostavku...

I sve je rezultiralo 15. mjestom i prekidom kontinuiteta koji smo toliko isticali, hvalili se, a kakav nisu imali ni Danska ni Francuska. Oni su se pribrali nakon lanjskog Eura i ispadanja u skupini, malo više svjetski prvaci Danci, dok su Francuzi (završili četvrti) za svoje standarde sada već duge četiri godine bez finala.

- Naviknuli smo naciju i svijet da igramo finala i osvajamo titule. Možda više nismo toliko dobri i dominantni kao prije, ali istovremeno su i ostali napredovali. Vidjeli smo da se rukomet igra svugdje na svijetu, na primjeru Hrvatske da nije lagano više pobijediti ni Japan. Teško je sada dominirati, čak je i Danska trebala ispasti od Egipćana da oni nisu napravili onu glupost u završnici. Mislim da više nećemo gledati ekipe kao što su bile Francuska i Hrvatska, pa Rusija i Švedska u 90-ima. Mislim da će se mijenjati sada dosta na vrhu, da barem pet-šest reprezentacija može do zlata na svakom turniru.

Danci su lanjski debakl riješili mirno, skandinavski hladno i vratili se na vrh, Francuzi slično makar ni Dinart više nije mogao preživjeti na klupi, a u Hrvatskoj odmah - nemiri.

- Lako je kada osvajaš, kada ti ide dobro, bez drame, a teško kada loše odigraš i kada nisi na razini. Danci su ispali rano i na SP-u 2017. (u osmini finala, nap. a.), ali uvijek ostanu pozitivni, vrate se. To je vrlo bitno. Svima je teško kada gube, ali samo se najjači vrate. To je najveća razlika.

Razlike i detalji u najvećim utakmicama Hrvatske i Francuske, koje će u petak igrati prvi put nakon SP-a 2019., u pravilu su bile na vašoj strani. Postoji li formula?

- Ne bih rekao da su to kompleksi. U redu, sjećamo se najviše svi finala 2009. iz Arene, pa finala Eura godinu kasnije ili polufinala OI-ja u Londonu. Ali, sjećam se i da nas je Hrvatska u zadnjoj minuti dobila u polufinalu Eura 2008., pa i u polufinalu 2005. u Tunisu. čak smo i u Riju izgubili u skupini. Možda mi imamo malo više iskustva kada dođu te nokaut-utakmice, no sada se i naša ekipa dosta promijenila, imamo nove i mlade igrače i nije to više ista ekipa.

Koliko bi tek hrvatski rukomet još bio bogatiji da nije bilo vas Francuza... Koji su, usput, u Karabatićevoj eri izgubili samo jedno finale, ono olimpijsko u Riju.

- Možda malo više, haha. Bile su to dvije najbolje ekipe i lijepo je bilo to doživjeti. Meni pogotovo jer imam hrvatske korijene. Tata bi uvijek bio ponosan kada bismo igrali međusobno u finalu ili polufinalu. Mi Francuzi bili smo efektivni dosta kada je pritisak bio najveći i to je veliki ponos, kao i to da sam ja dobro igrao. Također, tata je uvijek govorio da najbolji igrači igraju najbolje u finalima i velikim utakmicama.

Hrvati promijenili rukomet

Iz tih silnih polufinala, finala i velikih utakmica, a počelo je sve broncom u nama zlatnom Portugalu, u vašoj se zbirci skupilo 15 medalja i, udahnite, od toga devet zlatnih. Što jedan sportaš, uz, jasno, ponos, osjeća s tom spoznajom?

- Kad vidim te brojke, moram reći da je to dosta puno, ali... Ipak meni nedostaju tu neke medalje, zlatne medalje. Na one koje nisam osvojio mislim više nego na one koje jesam. Mislim da svaki sportaš tako treba razmišljati i ne gledati iza sebe što je već osvojio jer kada počneš, onda je gotovo. Kada sanjam, kada spavam, kažem, više mislim na one koje nisam osvojio i to me motivira.

Sada vrlo jednostavno pitanje; koja vam je najdraža zlatna medalja?

- Uh, to je teško pitanje - očekivali smo ovakvu "kontru".

- Možda mi je najveća uspomena prvo olimpijsko zlato u Pekingu, a onda u Hrvatskoj kada mi je i obitelj bila na tribinama. Te dvije medalje ostaju malo više u pamćenju od drugih.

U pamćenju ostaju i zborni zvižduci valjda svih 16.000 navijača u Areni samo vama. U redu, motivacija je to kao nijedna druga, ali... Je li vas, s obzirom na korijene, takvo što ipak barem malo pogodilo? Tim više što ste u Osijeku, gdje ste igrali skupinu, dobili - pljesak!

- Uvijek pogodi kad čuješ da ti psuju i zvižde, ali spremio sam se na to. Tata mi je govorio da se ne plašim, ne znam da je ijedan drugi igrač doživio takvo što, da mu zviždi 16.000 ljudi. Ali, to te mentalno i psihički spremi za svaku situaciju.

Iz tog finala, osim konačnog francuskog slavlja, još je jedna scena ostala umemorirana i ostat će. Ivano Balić i vi u najbližem mogućem nefizičkom kontaktu. Što mislite o Ivanu i kakav je uopće (bio) vaš odnos?

- Ivano je jedan od najboljih u povijesti, on i cijela ta ekipa, Metličić, Lacković, Vori, Džomba, Sulić, promijenili su rukometnu igru. Ta će ekipa ostati jedna od najboljih u povijesti, poput Švedske, Rusije, nas, možda sada Danska i Španjolska mogu to napraviti. Na svakoj poziciji Hrvatska je imala najbolje igrače na svijetu i bila mi je čast boriti se protiv njih. Na tom turniru i mediji su još malo podigli naše rivalstvo, sjećam se da su novinari pisali nešto što nikad nisam rekao. Nas dvojica nikad nismo igrali zajedno, pa ne možemo reći da smo prijatelji, ali ja ga poštujem. A taj trenutak... Ivano je prošao Sorhainda i ja sam spojio pa ga udario blizu lica. To je bilo za dvije minute, ali suci nisu pokazali. I onda sam se u toj situaciji sjetio što mi je tata govorio, ostao sam miran, nisam rekao ništa, samo se malo smijao. Možda je ispalo arogantno, no samo sam pokušavao ostati miran, ne poluditi. I godišnje valjda pet-šest puta vidim tu snimku. Ma, kažem, bila mi je čast igrati protiv Ivana jer obojica smo za mnoge bili najbolji na svijetu.

Nakon ovih riječi ispada da ne moramo ni pitati kome bi išao vaš glas za najboljeg Hrvata u povijesti. Ćavar, Duvnjak? Možda netko četvrti?

- Sjećam se kada je moj otac branio u Metkoviću i kad sam još tada vidio Ćavara i poželio da jednog dana dođem na njegovu razinu i da me uspoređuju s njim. On mi je bio prvi idol i, iako je igrao krilo, uvijek sam gledao njega. Kasnije se pojavio Ivano, pa Duvnjak koji je i dalje među najboljima na svijetu. Osvojio je Ligu prvaka, igra Bundesligu. Luka Cindrić može biti sljedeći veliki hrvatski igrač, igra u Barceloni, može osvojiti puno titula, ali mora uspjeti i s reprezentacijom što jesu ostali.

Umjesto Havaja - Hrvatska

I, dokad Nikola misli osvajati s reprezentacijom. Jeste li Tokio pretvorili u Pariz 2024.?

- Uh, mislim da do Pariza baš i neću, haha. Ma, nisam mislio završiti s reprezentacijom nakon Tokija, već sam samo rekao da mi je cilj zaigrati na petim olimpijskim igrama. Poslije ću vidjeti, kakav ću biti fizički, hoće li koljeno moći sve izdržati, što će reći obitelj, klub...

Kad već vi ne znate, Giguou i Abalo znaju da se opraštaju u Tokiju, na Sorhainda Gille više ni ne računa. Još prije svoje su odradili Omeyer, Narcisse... Rekli (bi)smo u Hrvatskoj da smo se konačno riješili tih Francuza, ali... S takvim sustavom nikad ih se nitko neće riješiti.

- Imamo dosta talenata da, Mem i Remili tu su već četiri godine i uče s nama, kako se igra i što treba za medalje. Nešto sada nedostaje da dođemo na tu razinu na kojoj smo bili i na tome moramo raditi zajedno s trenerima jer imamo potencijal, na svakoj poziciji dva-tri igrača koja igraju u najboljim klubovima u Europi.

Na onoj desnoj vanjskog nema tko ne zavidi Francuzima na onome što imaju (Mem, Remili, Richardson), svi u mladim godinama, no zavide li možda Francuzi Hrvatima na onome što imaju na srednjem vanjskom?

- Hrvatska možda ima više potencijala na pozicijama lijevog i srednjeg vanjskog, iskusnije igrače koji mogu voditi ekipu. Kod nas Mahe ne igra puno u klubu, a i tamo je često na krilu. Treba nam netko tko će stalno igrati u velikom klubu i treneri se moraju odlučiti za nekoga zbog samopouzdanja. Na SP-u smo vidjeli i Remilija i Richardsona na srednjem, ni treneri nisu našli najbolju kombinaciju i to nam sigurno nedostaje.

Odnedavno cijelom rukometnom svijetu nedostaju Zlatko Saračević i Alfredo Quintana...

- Tužne i ružne vijesti za cijeli rukometni svijet. Problemi koje imate s ozljedama i slično ispadnu vrlo mali. Mogu samo pomisliti na njihove obitelji. Uvijek ćemo se sjećati i Sarača i Quintane i rukomet je pokazao da je jedna velika obitelj ujedinivši sve igrače.

Kada vi planirate posjetiti onu svoju u Hrvatskoj?

- Volio bih ovo ljeto, ali ne znam kad ćemo moći. Nedostaje mi u Trogiru da vidim svoje, malo na brod da posjetim Dalmaciju. Nadam se da ćemo uskoro proći ovu krizu i da će opet sve biti otvoreno premda ne znam hoće li biti kao prije. Moja Nora još nije bila u Hrvatskoj i moram joj pokazati kuću. Zadnji put bio sam pretprošle godine.

Preporučite li Hrvatsku u svlačionici PSG-a?

- Svima! Kažem im da je obavezno doći u Hrvatsku, da ne idu na Havaje, već da za sat i pol zrakoplovom iz Pariza dođu na najbolje mjesto na svijetu, najljepšu obalu, otoke. Hrvatska ima sve.

I dobru glazbu, uostalom. Što od nje slušate?

- Pa, prije sam slušao više, a zadnjih godina uglavnom ono što djeca slušaju kod kuće. I Luka Stepančić mi je preporučavao dosta toga dok je bio ovdje u PSG-u, sad mi nedostaje netko takav. Inače, najviše slušam Olivera.

Kakve su, osim obitelji, Nikoline zanimacije izvan rukometa?

- Veliki sam obožavatelj NFL-a, tenisa, atletike. Nogometa, naravno, poznajem i nekoliko hrvatskih nogometaša. Čitam dosta novine i pokušavam pratiti sve sportove iako je to dosta manje otkako sam postao otac. Evo, za vikend je moj red na čuvanje djece pa neću moći u Montpellier, haha.

Jednom ste prilikom rekli da je u vama ostalo dosta toga balkanskog. Na što ste točno mislili?

- Na stil igre, na borbu, da kad igram, dam 200 posto od sebe, budem najbolji. Također, mislim da je ljudima s ovih prostora obitelj malo bitnija nego, npr., ovdje u Francuskoj. Drugačiji je to ipak odnos. Na to sam mislio.

I, na kraju, što mislite tko će u Tokio?

- Nadam se Francuska i Hrvatska.

Potpisujemo!