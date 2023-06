Karačić bez titule, Magdeburg senzacionalno prvak Europe

Rukometaši njemačkog Magdeburga svladali su poljski Kielce u produžetku s 30-29 (13-15, 26-26) u finalu završnog turnira Lige prvaka odigranom u Kolnu te tako po četvrti put u svojoj povijesti osvojili naslov najbolje momčadi u Europi.

Nakon što su u polufinalu iznenađujuće pobijedili branitelja naslova Barcelonu, rukometaši Magdeburga su u finalu preokretom došli do pobjede i protiv Kielcea, koji je prošle godine poražen u dvoboju za trofej pobjednika Lige prvaka.

Foto: THILO SCHMUELGEN

Nakon što je Magdeburg otvorio utakmicu vodstvom 4-1, Kielce je vrlo brzo uhvatio priključak, a do kraja prvog poluvremena došao i do dva pogotka prednosti (15-13). Poljaci, za koje je igrao i hrvatski reprezentativac Igor Karačić, u drugom su dijelu u više navrata imali prednost od tri gola, a posljednji put su do nje došli u 46. minuti (22-19).

No, uz pomoć odličnog vratara Nikole Portnera, koji se razbranio u drugom poluvremenu, njemačka momčad je preokrenula rezultat i u 56. minuti povela 25-24. Kielce je s dva gola ponovno došlo do prednosti (26-25), a Damgaard Nielsen je odveo utakmicu u produžetak. Poljaci su imali pola minute za zadnji napad, ali nijedan od braće Dujshebaev nije uspio svladati Portnera.

Magdeburg u produžetku nijednom nije morao hvatati zaostatak, a Nijemci su se uspjeli obraniti u zadnjem napadu, kad su Poljaci mogli izboriti sedmerce.

Strijelce pobjedničke momčadi predvodio je Kay Smits s osam pogodaka, a po šest su postigli Michael Damgaard Nielsen i Gisli Kristjansson. Nikola Portner je završio s osam obrana.

Foto: THILO SCHMUELGEN

Alex Dujshebaev je postigao osam pogodaka za Kielce, a Dylan Nahi i Arkadiusz Moryto su po pet puta tresli mrežu. Igor Karačić je iz dva pokušaja ostao bez pogotka. Andreas Wolff je ima 15 obrana, ali to nije donijelo trofej njegovoj momčadi.

Magdeburgu je ovo bilo četvrto finale elitnog europskog natjecanja i četvrti put su iz njega izašli kao pobjednici, kao što su to činili 1978., 1981. i 2002. S četiri naslova Magdeburg se izjednačio na ljestvici najuspješnijih s Kielom na diobi trećeg mjesta. Ispred svih je Barcelona s 11 naslova, a pet ih ima Gummersbach, no zadnji osvojen davne 1983.

Kielce je po treći put bio u finalu, a naslov osvojen 2016. ostao je najvećim uspjehom u klupskoj povijesti.