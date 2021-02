Mjesec dana bili su bez korona virusa, na ekshibicijskim mečevima uoči početka prvog ovogodišnjeg Grand Slama tribine su bile krcate, a dnevno bi kroz tribine svih stadiona prošlo 30 tisuća ljudi.

Da, kada smo gledali slike iz Australije, izgledalo je kao da žive na nekoj drugoj planeti, ali savezna država Victorija odlazi u potpuni lockdown usred Australian Opena nakon što se u zemlji pojavio britanski soj korona virusa!

Tu odluku donio je premijer Victorije Daniel Andrews, potpuna karantena trajat će do srijede, a to znači da će tribine opet biti prazne. No tenis na Australian Openu će se nastaviti. Iako situacija nije toliko alarmantna, vlasti su hitno reagirale jer žele opet sve vratiti u normalu.

Navijači još dana mogu uživati u mečevima Novaka Đokovića, Dominica Thiema, Serene Williams, ali od petka u ponoć ova savezna država ulazi u petodnevni lockdown.

Kratak, ali strog lockdown bit će efikasan. Riječ je o najzaraznijoj varijanti koronavirusa. Moramo pretpostaviti da postoji više slučajeva u zajednici nego što rezultati testiranja pokazuju i da se kreće brzinom koja nije viđena nigdje u našoj zemlji u periodu ovih 12 mjeseci - rekao je premijer Andrews koji je dodao kako britanski soj nije donio nitko od tenisača i tenisačica.

Zanimljivo, ova Australija je posljednjih mjesec dana bila 'korona free' jer nije bilo slučajeva zaraze, a nakon što su u listopadu u Victoriji dnevno imali po više od 700 zaraženih, uslijedila je karantena od 111 dana koja je unormalila život u Australiji, ali nakon pojave novog soja virusa odlučili su se na novi lockdown.

Inače, dnevno je mečeve uživo pratilo 30 tisuća ljudi, odnosno bilo je dopušteno 50 posto kapaciteta svakog stadiona. Ipak, i oni će od sada morati tenis pratiti iz svojih domova.