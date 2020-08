Karić: Zamalo su me strijeljali, nisam se ošišao ni kad je Ćiro to htio, a sad čekam treće dijete...

<p>Javim se malo kasnije, taman sam imao trening s klincima - bila je prva reakcija <strong>Veldina Karića</strong> (46).</p><p>Ikona, legenda, hrvatskog nogometa, Prve HNL. Romantik na terenu., čovjek sa 199 nastupa u 1. ligi. U karijeri je promijenio 14 klubova: Od Željezničara, Varteksa, Dinama, Marsonije, Torina Intera do Drave iz Kuršanca. Vjerojatno ni sam Karić ne bi znao nabrojati sve klubove za koje je igrao.</p><p>Zabio je u HNL-u 76 golova, i to 15 za Marsoniju u dvije sezone, pa 52 za Varteks u sedam sezona, pa četiri za Dinamo i pet za Inter, gdje je proveo po jednu sezonu.</p><p>Ima Karić i tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Igrao je u vrijeme Mirka Jozića i <strong>Otta Barića</strong>. Igrao je 2001. dvije utakmice protiv Južne Koreje (uz Soldu, Šimunića, Vlaovića, Jarnija, Rapaića, Petrića...) i 2003. protiv Makedonije (uz Pletikosu, Srnu, Olića...). Sve tri su bile prijateljske i ni u jednoj Hrvatska nije pobijedila! S Korejom 0-2 i 1-1, s Makedonijom 2-2.</p><p>- Herr Otto je bio jako opušten, a Jozić jako ozbiljan. Bili su jako različiti treneri - kaže za bivše izbornike Karić.</p><p><strong>Miroslav Blažević </strong>nije ga zvao u reprezentaciju, ali s njim kao i mnogi ima anegdotu.</p><p>- Njemu se nije sviđala moja frizura. Jednom prilikom me upoznao sa suprugom i rekao joj kako se moram ošišati i kako mi je frizura užasna, a ona se nije složila s njim. 'Baš mu lijepo stoji' - poručila je gospođa Blažević. Nije mu to bilo drago čuti, ha,ha - prisjetio se anegdote s Ćirom legendarni Karić.</p><p>Za Željezničar iz Sarajeva igrao je u sezoni 1991/1992. Tada je zamalo poginuo. Sarajevo je bilo pod opsadom, jedva se spasio. Zamalo su ga strijeljali.</p><p>- U Sarajevu su mi upali u stan i odveli me na Pale, gdje mi stavili lisice i maltretirali me, htjeli su me strijeljati. Nasreću, za to je nekako doznao Nenad Starovlah, moj bivši trener iz Željezničara, koji je otišao za u Vojvodinu. Organizirao je helikopter za ranjenike i prebacio me u Beograd, pa potom u Novi Sad. On me spasio, bilo je to strašno iskustvo, ali me trener spasio - kaže Karić, kojega je eto boravak u Sarajevu na početku rata zamalo stajao života. </p><p>Odigrao je na desetke velikih utakmica. Za Dinamo je u sezoni 2004/2005. igrao u Kupu Uefe protiv Benfice, Heerenveena i Stuttgarta, a u pretkolu je zabio gol Elfsborgu.</p><p>U Europi je igrao i za Varteks. Dres Varteksa je nosio od 1997. do 2004. kad je otišao u Dinamo. Često ističe kako su mu tri utakmice posebno urezane u pamćenje.</p><p>- Prva je ona Birminghamu kod Aston Ville, u 1. kolu Kupa Uefe, gdje sam u pobjedi Varteksa 3-2 gol zabio Peteru Schmeichelu. To je utakmica koju sigurno neću nikad zaboraviti. Druga utakmica je debi u Dinamu u kojem sam zabio gol Hajduku u 3-0 pobjedi, a treća utakmica je derbi između Torina i Juventusa. Bilo je nešto posebno igrati derbije za Dinamo i Torino protiv velikih rivala - govori napadačka legenda.</p><p>Prisjetio se dana u Dinamu. Bila je to najgora sezona “plavih” otkako se igra hrvatska liga, pod vodstvo Nenada Gračana i Ilije Lončarevića završili su sedmi na tablici i ostali bez Europe.</p><p>- Završili smo u Ligi za ostanak i zamalo prezimili u Europi. Kako neobična sezona, možda je bilo do stopera. Svi su bili spori - smije se Karić.</p><p>Da, od proljeća u Europi Dinamo je dijelila koja minuta. Naime, u skupini Kupa Uefe igralo se jednokružno, a tri od pet klubova iz skupine je prošlo. “Plavi” su, nakon pobjede nad Beverenom, u Maksimiru mogli prolazak izboriti pobjedom nad Heerenveenom. Vodili su 2-0, a Nizozemci su izjednačili na 2-2 u 89. minuti iz penala.</p><p>Karić je u nogometu 24 sata dnevno.</p><p>- Da, gotovo cijeli dan. Igram za Dravu iz Kuršanca u 1. Županijskoj ligi, u 2. Županijskoj ligi sam trener u NK Sračinec. Treniram i juniore Varteksa. Cijelo sam vrijeme u nogometu. Sad na akademiji HNS-a završavam za Pro licenciju. Nogomet je moj život. Želim uz njega biti do kraja. Biti trener u nekim većim klubovima - rekao je Karić i dodao:</p><p>- Idem nekad na utakmice Varaždina, ali Varteks, ovaj 'navijački' je moj klub. Ja sam ipak igrao za Varteks. To su dani koji se ne zaboravljaju.</p><p>Veldin ima sina Nea i kćerkicu Niju.</p><p>- To su mi djeca iz drugog braka, u prvome braku nisam imao djece, a sad sam u trećem braku. S trećom suprugom čekam dijete, trudna je šest mjeseci - otkriva Karić i dodaje:</p><p>- Sin je centarfor kao i ja. Igra kod mene, u juniorima Varteksa.</p><p>Za kraj, pitanje o frizuri.</p><p>- Ne moraš me to ni pitati, sve je jasno. Nikad se neću ošišati - kaže ikona HNL-a.</p>