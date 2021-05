Povratak Karima Benzeme (33) u reprezentaciju Francuske glavna je tema u francuskim i svjetskim medijima. Čak šest godina trebalo je izborniku Francuske Didieru Deschampsu da igrača Reala vrati nazad u reprezentaciju.

Razlozi nisu bili sportske prirode, štoviše, jedan od najplaćenijih igrača Reala je suigrača Mathieua Valbuenu (36) ucjenjivao snimkom seksa. Pa dobio 'košaricu' iz reprezentacije još 2015. godine.

Naravno, Francuze je zanimalo što o svemu misli Valbuena koji je i dalje na sudu s Benzemom zbog navedenog slučaja.

- Nemam što reći na to. Ako će donijeti nešto pozitivno za reprezentaciju, to bolje za Plave. Za mene Deschamps izlazi kao pobjednik u svakoj situaciji. Ako uspije reći ćemo da se znao adaptirati bez obzira na težak kontekst, ali ako ne uspije neće ga kriviti. Zbog toga radi dobro svoj posao. Nije mi Deschamps rekao da će zvati Benzemu, ne očekujem ništa od njega.

Benzema je te 2015. godine navodno mjesecima ucjenjivao Valbuenu želeći da plati novac ucjenjivačima koji su prijetili da će objaviti video njegovog seksa. Valbuena nije htio platiti, već je otišao na policiju i prijavio Benzemu te ostale sudionike.

Ogroman pritisak javnosti tada je bio na Didieru Deschampsu, Benzema je bio po svim medijima zbog svog poteza, a na kraju je francuski izbornik iz reprezentacije izbacio i njega i Valbuenu.

S Benzemom će se razračunati na sudu, ali najviše ga je zaboljelo što je Deschamps i njega izbacio iz reprezentacije. Bio je ni kriv ni dužan, žrtva prevaranata koji su na sve načine htjeli doći do novca.

- Ma nemojte mi govoriti da iz sportskih razloga nisam pozvan na Euro 2016. godine. To me jako pogodilo i razočaralo me. Francuska reprezentacija je nešto vrlo posebno. Kad ne predstavljate reprezentaciju, teško je to prihvatiti. Kad vidite da danas postoje igrači koji su pozvani i koji igraju vrlo malo u svojim klubovima, kažete si da za neke postoje pravila, a za druge ne - kaže Valbuena.

Omaleni Francuz je za Francusku odigrao ukupno 58 utakmica uz osam golova, nastupao je na Euru 2012. i SP-u u Brazilu, a posljednju utakmicu odigrao je 2015. protiv Danske. Najbolji nogometni dani su iza njega, posljednje nogometne trenutke krati u grčkom Olympiacosu.

S druge strane, Benzema je i dalje na vrhuncu pa je to i jedini razlog oprosta. Posljednje minute je odigrao protiv Armenije, no sada će se vratiti nakon šest godina izbivanja te pokušati osvojiti jedino ono što mu fali u karijeri. A to je trofej s francuskom reprezentacijom. Kao ponajbolji igrač Reala i jedan od najboljih napadača na svijetu, Francuska je s njegovim povratkom s razlogom promaknuta u jednog od najvećih favorita za naslov.