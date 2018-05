Kariusa tješi i Realov veznjak: Puno hrabrosti, dragi prijatelju

U subotu je Real Madrid došao do svog 13. naslova Lige prvaka pobijedivši Liverpool 3-1, a utakmicu su obilježile dvije velike greške golmana Liverpoola Lorisa Kariusa.

Karius je odmah poslije utakmice shvatio kakve je greške napravio i ispričao se navijačima koji su mu oprostili. No nisu svi tako milostivi. Cijeli nogometni svijet bruji o njegovim pogreškama, a Nijemac je čak dobio i prijeteća pisma od navijača.

Dani Ceballos, veznjak Reala koji nije ulazio u subotnjem finalu, napravio je sjajnu gestu koja mora biti na primjer svima. Španjolac je Kariusu preko Twittera uputio poruke podrške, kako bi mu barem malo pomogao.

- Padanje je dopušteno, a ustajanje je obveza. Puno hrabrosti, prijatelju. Nogomet uvijek pruži drugu šansu. Idemo! - napisao je na Twitteru Ceballos.

Pred Kariusom su sada jako teški dani, u pokušaju da zaboravi te greške. No to će biti jako teško. To su greške koje će obilježiti njegovu karijeru, a na njegovim kolegama i klubu je da mu pruže što veću podršku.