Karlo Matković odigrao najbolju utakmicu u sezoni u NBA ligi

Hrvatski košarkaški reprezentativac Karlo Matković sudjelovao je s 13 koševa i 10 skokova u pobjedi New Orleans Pelicansa koji su sa 129-111 na domaćem terenu svladali Dallas Maverickse. Za 24-godišnjeg krilnog centra to je prvi "double-double" učinak u ovoj sezoni, a peti u NBA karijeri. Matković je u igri proveo gotovo 20 minuta (19:50), iz igre je gađao 5/7 i pogodio je oba pokušaja za tricu. Imao je i jednu asistenciju te jednu ukradenu loptu.

Najbolji strijelac Pelicansa bio je Zion Williamson s 27 koševa, a Saddiq Bey je postigao 23 poena. Najbolji igrač Dallasa bio je Naji Marshall s 32 koša, osam skokova i sedam asistencija.

NBA rezultati, 16. ožujka