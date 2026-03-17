BRILJIRAO JE

Karlo Matković odigrao najbolju utakmicu u sezoni u NBA ligi

Piše HINA
Karlo Matković odigrao najbolju utakmicu u sezoni u NBA ligi
Karlo Matković blista! Prvi 'double-double' sezone uz 13 koševa i 10 skokova protiv Dallasa. Pelicansi razbili Maverickse 129-111, a Zion Williamson bio je nezaustavljiv

Hrvatski košarkaški reprezentativac Karlo Matković sudjelovao je s 13 koševa i 10 skokova u pobjedi New Orleans Pelicansa koji su sa 129-111 na domaćem terenu svladali Dallas Maverickse. Za 24-godišnjeg krilnog centra to je prvi "double-double" učinak u ovoj sezoni, a peti u NBA karijeri. Matković je u igri proveo gotovo 20 minuta (19:50), iz igre je gađao 5/7 i pogodio je oba pokušaja za tricu. Imao je i jednu asistenciju te jednu ukradenu loptu.

Najbolji strijelac Pelicansa bio je Zion Williamson s 27 koševa, a Saddiq Bey je postigao 23 poena. Najbolji igrač Dallasa bio je Naji Marshall s 32 koša, osam skokova i sedam asistencija.

NBA rezultati, 16. ožujka

  • New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 129-111 (Karlo Matković 19:50 min, 13 k, šut 5/7, 10 s, 1 a, 1 ul)
  • Atlanta Hawks - Orlando Magic 124-112
  • Washington Wizards - Golden State Warriors 117-125
  • Boston Celtics - Phoenix Suns 120-112
  • Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers 95-114
  • Chicago Bulls - Memphis Grizzlies 132-107
  • Houston Rockets - Los Angeles Lakers 92-100
  • LA Clippers - San Antonio Spurs 115-119

