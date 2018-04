Karlović izborio četvrtfinale u Houstonu, Vekić prošla 1. kolo

Tko bi rekao da će Ivo Karlović čekati turnire na zemlji da prekine niz od četiri uzastopna poraza. Na ATP turniru u Houstonu, gdje je 2007. godine osvojio svoj prvi naslov u karijeri, naš 39-godišnjak u prvom kolu svladao je Japanca Tara Daniela 7-6 i 6-4, a sada je za plasman u polufinale pobijedio domaćeg tenisača Denisa Kudlu s dva puta po 7-5.

Dobru formu u Houstonu pokazuje i u konkurenciji parova, gdje je s 45-godišnjim Danielom Nestorom također došao do četvrtfinala. Tamo ih čekaju Dustin Brown i Frances Tiafoe.

