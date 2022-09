Karoglan: Jedan dan ili tisuću dana, ovo je za mene vrhunac

Reprezentativna stanka je završena a nastavak sezone Hajduka vodi na Rujevicu, na megdan ranjenom rivalu koji je pri dnu ljestvice, rivalu kojeg su prije dva tjedna bez većih problema svladali na Poljudu, rivalu koji je u dosadašnjem dijelu sezone upisao svega jednu pobjedu, i to sredinom srpnja protiv Šibenika. No ni Hajduk nije u najboljem stanju, brojni problemi muče i trenera Karoglana, od ozljeda važnih igrača do nemogućnosti treniranja na Poljudu, zbog čega su u protekla dva tjedna trenirali i igrali u Baškoj vodi, Opuzenu, Mravincima...

- Čeka nas jadranski derbi, uvijek dobra utakmica, mi moramo izvršiti plan za koji smo se spremali. Vjerujem u rad, ako je trening vrhunski posložen, onda imaš i realnu šansu za povoljan rezultat.

Nakon stanke uobičajeno je pitati kakvo je stanje kod igrača?

- Prije svega čestitke Kaliniću i Livaju, Biuku i Čolini, kao i ostalim reprezentativcima na velikim uspjesima u protekla dva tjedna. Što se tiče igrača, Sahiti ima tri žuta kartona, ovo drugo ostavljam za sebe, znate otprilike da Kalinić, Grgić i Simić imaju problema... Imamo problema ali krojit ćemo sastav prema tome tko će nam biti na raspolaganju.

Rijeka je u velikim problemima, oni e se pokušati čupati?

- Uvijek putujemo s najvećim ambicijama.

Kako ste iskoristili stanku?

- Uvijek se da nešto napraviti u stanci, 12 igrača nam je nedostajalo, ali neke smo dizali koji su bili tu, neki juniori su bili u prilici trenirati s nama, pokazati se, skupiti iskustvo. Rijeka, kao Rijeka, oni će se pokušati čupati, tražiti svoju priliku. Nama je jako dobro došlo to što smo proveli vrijeme u stanci skupa, hvala Uraniji i Neretvancu na gostoprimstvu, približili su se i novi treneri iz Akademije s momčadi, da malo ubrzamo taj proces.

Koliko će ovo biti drugačija utakmica od one prije dva tjedna?

- Uvijek je teško na Rujevici, iako smo mi tamo imali dosta uspjeha u zadnje vrijeme. Oni su imali dva tjedna u kojima su radili kompletni, nisu imali izostanaka reprezentativaca, ali mi smo Hajduk i mi idemo gore s najvišim ambicijama. Mi uvijek igramo isto, pokušavamo izbalansirati sve faze igre i pokušavamo se nametnuti.

Imate li unutarnjih rezervi u momčadi da unaprijedite igru i rezultate?

- Određeni igrači su bili u padu, radili smo na podizanju igrača u tom segmentu, želimo im pomoći sakriti nedostatke...

Rijeci nedostaju Selahi i Vukčević...?

- Radimo dan – noć, imamo informacije o njima, Rijeka ima 42 igrača tako da i oni imaju unutarnje rezerve, ali naš fokus je na nama.

Koliko vam je teško raditi sa spoznajom da ste trener samo do Svjetskog prvenstva?

- Jedan dan ili tisuću dana, meni je sve isto, ovo je za mene vrhunac. Pristup i stav je uvijek isti.

Kako vidite Čolinu koji je u reprezentaciji opet odigrao jako dobro?

- On je talentirani igrač koji je imao minutažu u obje utakmice koje sam vodio, on ima talent i mora raditi na svojim nedostatcima i biti sve bolji...

Mogu li reprezentativci donijeti pozitivnu energiju u svlačionici?

- Sigurno da mogu, to je jedna injekcija samopouzdanja za njih, oni i druge čine boljima, a to je jako bitno...

