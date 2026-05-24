Katastrofa kakva se rijetko viđa: Shkupi završio sezonu bez ijedne pobjede i jednim bodom

Shkupi 1927 iz Skoplja završio je sezonu makedonske Prve lige na posljednjem, 12. mjestu bez ijedne pobjede. Klub je u 30 odigranih utakmica remizirao tek jednu utakmicu i izgubio njih 29, primio 130 golova i zabio svega 15, s gol-razlikom od minus 115 i jednim bodom ukupno.



Razlog kolapsa leži izvan terena. U studenom 2024. klub je napustio dugogodišnji turski predsjednik i glavni sponzor Olgun Aydın, nezadovoljan suđenjem i upravljanjem ligom. Njegov odlazak izazvao je financijsku krizu koja je dovela do masovnog odlaska igrača i trenera, a klub je do sredine sezone već bio na dnu tablice.

Ironija je u tome što Shkupi nije uvijek bio ovakav klub. Samo četiri godine ranije, u sezoni 2021./22., Shkupi je bio prvak Makedonije i nastupao u Ligi prvaka. Pad s vrha do samog dna za svega nekoliko sezona jedan je od najdramatičnijih primjera klupskog kolapsa u europskom nogometu. Klub je ispao iz lige i sljedeću sezonu igrat će u drugom razredu makedonskog nogometa.