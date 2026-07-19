Katastrofa mladih rukometaša. Hrvatska ostala bez Mundijala

Mladi hrvatski rukometaši pod vodstvom Denisa Špoljarića podbacili su na U-20 Euru u Rumunjskoj i nisu ostvarili ni minimalni cilj. Nakon prolaska teške skupine i ulaska u drugi krug, poraz od Španjolske izbacio ih je iz borbe za četvrtfinale. Uslijedili su porazi od Austrije i Rumunjske, a zatim i od Izraela 36-31 za 15. mjesto, čime su ostali bez plasmana na SP.

Veliki je to udarac za hrvatski rukomet jer je generacija pod vodstvom Davora Dominikovića (U-21) prije sedam godina bila svjetski doprvak. U tom je sastavu igrao aktualni kapetan seniorske vrste Ivan Martinović, jedan od najboljih strijelaca bio je Josip Šarac, kao i Danac Mathias Gidsel.

Na posljednja dva mundijala u toj kategoriji Hrvatska je pod vodstvom Andrije Nikolića završila osma, a ona pod vodstvom Borisa Dvoršeka 12. Sad je tamo uopće neće biti i to treba zabrinuti sve u savezu koji se diči sjajnim rezultatima seniora, svjetskom srebru 2025. i europskoj bronci ove godine. U njoj je pomoćnik izborniku Daguru Sigurdssonu upravo Špoljarić.