Obavijesti

Sport

Komentari 2
DEBAKL U RUMUNJSKOJ

Katastrofa mladih rukometaša. Hrvatska ostala bez Mundijala

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Katastrofa mladih rukometaša. Hrvatska ostala bez Mundijala
Herning: Rukometaši odradili trening u Sportscenteru | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok za hrvatski rukomet! U-20 reprezentacija podbacila je u Rumunjskoj, ostala bez četvrtfinala i SP-a, a poraz od Izraela zapečatio je debakl

Admiral

Mladi hrvatski rukometaši pod vodstvom Denisa Špoljarića podbacili su na U-20 Euru u Rumunjskoj i nisu ostvarili ni minimalni cilj.  Nakon prolaska teške skupine i ulaska u drugi krug, poraz od Španjolske izbacio ih je iz borbe za četvrtfinale. Uslijedili su porazi od Austrije i Rumunjske, a zatim i od Izraela 36-31 za 15. mjesto, čime su ostali bez plasmana na SP.

Veliki je to udarac za hrvatski rukomet jer je generacija pod vodstvom Davora Dominikovića (U-21) prije sedam godina bila svjetski doprvak. U tom je sastavu igrao aktualni kapetan seniorske vrste Ivan Martinović, jedan od najboljih strijelaca bio je Josip Šarac, kao i Danac Mathias Gidsel.

Na posljednja dva mundijala u toj kategoriji Hrvatska je pod vodstvom Andrije Nikolića završila osma, a ona pod vodstvom Borisa Dvoršeka 12. Sad je tamo uopće neće biti i to treba zabrinuti sve u savezu koji se diči sjajnim rezultatima seniora, svjetskom srebru 2025. i europskoj bronci ove godine. U njoj je pomoćnik izborniku Daguru Sigurdssonu upravo Špoljarić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Fruk je velika želja klubova s Otoka, a Lončar seli iz Istre u daleku Indoneziju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Fruk je velika želja klubova s Otoka, a Lončar seli iz Istre u daleku Indoneziju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostao je još samo meč za zlato
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostao je još samo meč za zlato

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'
NAJBOLJI SUSRET SP-A

Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'

Najbolju utakmicu SP-a odigrali su Francuzi i Englezi. Za 'tri lava' zabio je hat-trick Saka te po gol Rice, Konsa i Bellingham. Za 'trikolore' su pogodili Mbappe (x2), Dembele i Barcola; Engleska je pobjedom osvojila broncu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026