Katastrofa Uniteda: I Everton lagano s Crvenim vragovima...

Medeni mjesec zapravo je završio prije više od mjesec dana. Tamo 10. ožujka, kad je Arsenal sa 2-0 ispratio Man United iz Londona. Senzacionalni trijumf kod PSG-a u Ligi prvaka bio je kozmetika. Predivna, ali: tek kozmetika.

United je danas gostovao kod Evertona koji niti može u Europu, niti se boji ispadanja. Trupe Olea Gunnara Solskjaera na Goodison su došle nakon samo dvije pobjede i pet poraza u zadnjih sedam utakmica i - popili su četiri komada. United je skupina bezvoljnih (pre)skupo plaćenih igrača. Solskjaerova pozitiva više ih se ne tiče.

Plavu rapsodiju otvorio je Richarlison sjajnim volejom iz blizine nakon 13', nastavio Sigurdsson u 28' odličnom egzekucijom sa 18 metara u donji desni De Gein kut, a u drugom poluvremenu priču su dovršili Digne i Walcott. Everton vs Man United 4-0! Uvjerljivijeg poraza na Goodisonu United se ne sjeća od 1984. kad su stradali 0-5. Danas su na Pickfordov gol prvi i jedini put zapucali tek u 82. minuti!

Od Solskjaerovog dolaska samo su City i Liverpool osvojili više EPL bodova, ali u zadnjih osam utakmica United ima tek dvije jedva izborene pobjede i šest teških, bolnih poraza. Sada su šesti, Europa im ne može pobjeći no sve je izglednije da to neće biti Liga prvaka nego Europska liga. Jer u srijedu na Old Traffordu čekaju Man City, a onda im u nedjelju dolazi Chelsea. Ovako kako United sad igra... I bod iz te dvije utakmice izgleda kao premija.

Premiership Uskrs:

14.30 Everton - Manchester United 4-0

17.00 Arsenal - Crystal Palace, Cardiff City - Liverpool

