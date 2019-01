Kauboji lako pomeli 'samuraje'! Uvjerljiva pobjeda s pol' snage

JAPAN

Momčad zemlje izlazećeg sunca desetak se puta našla na Svjetskom prvenstvu, no nikad nije došla do većeg rezultata, a davne 1970. godine 'sredili' su i Francusku! I to nevjerojatnih devet razlike... No već godinama nisu uspješni protiv europskih momčadi, pa posljednji skalp koji su skinuli u službenoj utakmici bio je još prije osam godina kada su Austriju pobijedili 33-30.

Najveća snaga Japanaca nalazi se na klupi, a riječ je o lukavcu Daguru Sigurdssonu koji je 2016. godine vodeći Njemačku osvojio europsko zlato, a osam godina je vodio Sigurdsson i berlinski Füchse, koji bi se mogao nazvati i pravom hrvatskom rukometnom kolonijom.

Uz njega, japanski su aduti najbolji strijelac države u povijesti s gotovo šest stotina pogodaka lijevo krilo Daisuke Miyazaki, a odličan je i desni vanjski Watanabe, koji je Makedoniji zabio pet golova. Većina ih igra u Japanu, no trojicu je profesionalni rukomet trenutno odveo u Europu: Adama Yukija Baiga (Cesson, Francuska), Remija Anrija Doija (Chartres, Francuska) te Shinnosukea Tokudu koji igra u mađarskom Dabasu.