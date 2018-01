A sad - Švedska: Ma, možemo mi odigrati još bolje od ovoga!

Nakon sjajne predstave protiv Islanda, pred hrvatskim rukometašima je posljednja utakmica prvog kruga, protiv Švedske u utorak u 20.30 sati. Kauboji su sredili Srbiju 10 razlike, Island sedam, ali igrači i stožer uvjeravaju da je to tek početak.

- Odigrali smo dvije utakmice i trenutno ih pokušavamo maknuti iz glave. Pripremamo se za Švedsku koja nam je bitna jer želimo u Zagreb stići sa sva četiri boda. Hvala publici za ono što je do sada napravila i da ubuduće još žešće navijaju za nas. Znamo da kako će turnir odmicati da će to biti teže utakmice. Nema veze što je Švedska izgubila od Islanda, smatram da su bolja momčad od njih. Šveđani su na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj igrali jedan od najljepših rukometa i nesretno su došli na domaćine u četvrtfinalu. Imali su loš start na Europskom prvenstvu, ali igraju izuzetno dobro i imaju sjajnu tranziciju - rekao je trener Zlatko Saračević.

- Kada me trener stavi u igru, želim dati sve od sebe. Atmosfera je u Splitu fenomenalna u ne možeš puno puta u životu doživjeti igru u takvom ugođaju. Pozivam ih da nas još jednom podrže i u ovoj posljednjoj utakmici koja nam je bitna zbog bodova. Teško je nekada čekati na klupi, ali gleda se dobrobit momčadi jer imamo svi isti cilj. Švedska je nezgodna, i iako sada to ne izgleda tako, bit će to najteži susret u skupini - rekao je jedan od junaka pobjede protiv Islanda, Marko Mamić.

- Imat ćemo danas kroz dan sastanke i vremena da se što bolje pripremimo za Švedsku te da dogovorimo akcije koje možemo pokazati. Imamo veliki roster i bitne igrače na vanjskim pozicijama. Prije Eura sam Švedsku vidio kao jednu od glavnih kandidata za medalju i malo su me iznenadili protiv Islanda. Volim njihovu brzu igru i dobru tranziciju. Želimo prenijeti sva četiri boda i dobro ćemo se pripremiti za njih - dodao je Igor Karačić.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.