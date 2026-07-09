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'Kazalište snova' u novom ruhu. Ovako će izgledati novi dom Manchester Uniteda

Piše Filip Sulimanec,
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'Kazalište snova' u novom ruhu. Ovako će izgledati novi dom Manchester Uniteda
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Foto: Manchester United
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Glavni problemi sadašnjeg Old Trafforda su njegova starost i zapuštenost: krov već godinama prokišnjava, drenaža na terenu i tribinama je loša

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Manchester United je danas potvrdio predloženu lokaciju za svoj novi stadion s kapacitetom od 100.000 sjedećih mjesta, što označava još jednu veliku prekretnicu u dugoročnoj viziji transformacije područja Old Trafforda.

Predloženi novi dom Uniteda nalazit će se u samom srcu nove četvrti Stadium District, otprilike 350 metara sjeverozapadno od postojećeg stadiona Old Trafford.

Četvrt Stadium District bit će namjenski izgrađena za sport, zabavu i cjelogodišnje aktivnosti, pri čemu će novi stadion služiti kao vodeća znamenitost šireg razvoja područja Trafford Wharfside.

Foto: Manchester United

 - Predložena lokacija stadiona idealno je smještena uz Old Trafford, što nam omogućuje očuvanje baštine, tradicije i rituala na dan utakmice koji su toliko važni našim navijačima, dok istovremeno pruža povezanost i infrastrukturu potrebnu za isporuku uistinu vrhunskog iskustva za navijače - poručili su iz kluba.

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Glavni problemi sadašnjeg Old Trafforda su njegova starost i zapuštenost: krov već godinama prokišnjava, drenaža na terenu i tribinama je loša, a prostor i zastarjela infrastruktura ne dopuštaju daljnje proširenje kapaciteta niti pružanje modernog iskustva navijačima.

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