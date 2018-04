'Kazna? Natjerajte Conora da se bori s Nurmagomedovim'

Nakon što je Conor McGregor jučer napravio pravi cirkus za vrijeme jedne od pressica uoči UFC-a 223, danas su se oglasili i mnogi MMA borci koji oštro optužuju ovakvo ponašanje Irca.

Iako je ovih dana u MMA svijetu glavna tema trebala biti borba između Maxa Hollowaya i Khabiba Nurmagomedova, Conor je ipak "ukrao predstavu", no uz izrazito loše posljedice.

McGregor je jučer napao autobus s UFC borcima prilikom čega je ozlijedio dvojicu kolega Michaela Chiesu i Raya Borga te je slomio ruku čovjeku iz osiguranja UFC-a, a jednoglasna ocjena tog Conorovog čina je da se radi o sramoti za slobodnu borbu i UFC.

Jedni optužuju da je McGregor 'na kokainu i da je to razlog zbog kojeg gubi kontrolu', dok drugi vjeruju da je 'namjerno izazvao incident kako bi izbjegao eventualni meč protiv Nurmagomedova u budućnosti'.

- LOL. Pa naravno da je na drogama. McGregor je na toliko kokaina, da je izgubio pamet. Ne zna niti gdje se nalazi - napisao je James Vick.

Lol of course he's on drugs!! McGregor so coked out of his mind he probably don't even know where he is right now https://t.co/0aYRlrKU3D — James Vick (@JamesVickMMA) April 5, 2018

- Prizemljite avion, uhitite ga, dopremite ga do dvorane u subotu i natjerajte da se bori protiv Khabiba. To bi mu bila istinska kazna - napisao je na Twitteru Daniel Cormier.

Ground plane.....

Take in custody....

Escort to arena on Saturday night to make him fight Khabib.....

That’s true punishment! — Daniel Cormier (@dc_mma) April 5, 2018

Američki borac Kevin Lee napisao je kako bi htio da Conor baci nešto prema njemu.

- Čekajte da se ja pojavim ujutro u New Yorku. Volio bih da Conor baci nešto prema meni - napisao je Lee, a u osudi ovakvog ponašanja pridružili su se i ostali kolege...

Just wait till I show up to NYC in the morning. I WISH a mfer would throw some shit my way @TheNotoriousMMA #UFC223 — Kevin MTP Lee (@MoTownPhenom) April 5, 2018

For someone talking about how much money he wants to fight again, showing up and trying to scrap for free seems like a poor business move. Especially if your license is revoked in the process... or is that a part of the plan? 😏😉 — Dan Hardy (@danhardymma) April 5, 2018

Dana hit the nail on the head what kind of example is this to any kid, especially with a country that is now so invested in the sport. What a disgrace https://t.co/OVnnnsBDaA — Joe Duffy (@Duffy_MMA) April 5, 2018

Disgusting. We need to rid the sport of fools like this. Back to being a plumbers apprentice you go! — Ricardo Lamas (@RicardoLamasMMA) April 5, 2018

Looks like Conor is trying to get himself suspended. Guess that’s one way to avoid fighting Khabib! — Chas Skelly (@ChasSkelly) April 5, 2018