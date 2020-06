Kažu 'Težak raspored lokosima, bit će nula bodova. Eto im sad'; Tudor: Trebali smo voditi 4-0

Pobijedio je Dinamo i Hajduk u devet dana i drži lokose u borbi za Ligu prvaka. Igor Tudor pak nije previše razočaran: Trebali smo voditi 4-0 na poluvremenu, svi prosipaju bodove...

<p><strong>Lokomotiva</strong> je hit ove sezone HNL-a, a <strong>Goran Tomić</strong> hit trener. Čovjek koji je momčad punu mladih igrača odveo do finala Kupa opet je oduševio nogometnu javnost okrenuvši zaostatak 0-2 protiv <strong>Hajduka</strong> na 3-2 i zasjeo na drugo mjesto HNL-a, a Dinamu osigurao 21. naslov prvaka.</p><p>- Ušli smo impresionirano u utakmicu zbog njene važnosti, toliko smo imali krivih dodavanja, gubili 1-0 na otvaranju utakmice. Izgubili smo sigurnost, 2-0 je bila posljedica toga i Hajduk je bio bolji. Ali Hajduk se orijentirao na kontre, nismo to očekivali i u pravom trenutku smanjili smo na 2-1 - rekao je Tomić za Arena Sport nakon utakmice i dodao:</p><p>- Drugo poluvrijeme? Nemam riječi, nogometna fantazija, mogu samo skinuti kapu svojim igračima. Hajduk će vam stvoriti šansu u 45 minuta, ali utakmica je bila fantastična za gledanje. Samo osjećam ponos, nakon 0-2 do 3-2 govori o karakteru ove momčadi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje igrača Lokomotive</strong></p><p>Nakon plasmana u finale Kupa izgubili su od Osijeka pa dobili Dinamo, remizirali s Rijekom i dobili Hajduk. Sad idu utakmice s Istrom, Varaždinom i Interom koji se bore za ostanak.</p><p>- Uvijek krenu predviđanja "Ide Lokomotivi težak raspored, bit će im nula bodova", ali drago mi je što smo ih opovrgnuli. Znamo što nas čeka, bit ćemo spremni na sve, ovo je fantastična momčad - kaže Šibenčanin.</p><p>- U odličnom smo stanju, u visokom ritmu odigrali smo protiv Dinama, Osijeka, Rijeke, danas drugo poluvrijeme fantastično... Igrači su u odličnom nivou i trebamo nastaviti - nastavio je.</p><p>- HNL je odlična liga, to se vidi u ovoj utakmici. Olakšao nam je izlazak Jaira zbog ozljede ramena, ovakav nogomet ne može se ničega sramiti. Gledatelji su dobili izvanrednu utakmicu. Istra igra jako dobro, u nekim trenucima ne ljubi ih rezultat, ali znamo što nas čeka i bit ćemo spremni - zaključio je Goran Tomić.</p><p>Njegov kolega <strong>Igor Tudor</strong> u nezavidnoj je situaciji nakon dva uzastopna poraza. Hajduk je sad peti, ali samo ga dva boda dijele do drugog mjesta.</p><p>- Trebala je utakmica biti gotova nakon prvog dijela, imali smo 2-0 i dvije mrtve šanse, trebalo je biti 4-0. U drugom je Lokomotiva bila bolja, zabili su taj gol, imali smo i mi šansu Jakoliša, ali trebam im čestitati jer su bili bolji - rekao je Tudor i dodao:</p><p>- Jairo je sigurno bitan za naš, Jakoliš je ušao, bili smo limitirani bez Eduoka naprijed, ali to je tako. Bit će otvoreno do samog kraja kao što sam najavio. Imamo doma Rijeku i Osijek, to će biti bitno, ali treba se okrenuti idućoj utakmici i dobiti je. Svi prosipaju bodove, krivo mi je što nismo završili utakmicu u prvom poluvremenu, ali tako je kako je.</p>