Kćeri poželjele, a tata uslišio: Murray na sebe obukao suknju

Na tenisku karijeru Andyja Murrayja trenutno stanje uzrokovano korona virusom ne utječe previše. Britanac je ionako opet bio van turnira, što znači da je već itekako provodio vrijeme sa svojom obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A kada ste toliko dugo zajedno, onda vam stvarno svašta može pasti na pamet. Murrajeve kćerkice poželjele su, pak, da tata na sebe obuče - suknju. Točnije, bile su uvjerene da je to suknja, a ne, zapravo, tradicionalni škotski kilt.

- Kada kćeri žele da se igraš odijevanja i kažu: "Tata, obuci suknju". Pokušao sam im objasniti da je to kilt, a ne suknja, no uvjerile su me da je to definitivno suknja - napisao je trostruki Grand Slam pobjednik koji je i na vlastitom vjenčanju s Kim Sears nosio kilt.

Prije nekoliko dana Murray je preko društvenih mreža razgovarao s Novakom Đokovićem, kojem je priznao da uživa izvan tenisa.

- Vidio sam prvi put kako moja djeca idu van biciklirati i plivati - otkrio je bivši prvi tenisač svijeta zadnji je meč odigrao u studenom prošle godine.