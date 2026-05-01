Obavijesti

Sport

Komentari 2
Kei Nishikori se povlači: Ozljede su pobijedile japansku legendu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kei Nishikori, najveći japanski tenisač u povijesti i nekadašnji broj četiri na svijetu, objavio je u petak da će na kraju sezone završiti karijeru

Kei Nishikori (36), najveći japanski tenisač svih vremena, u petak je objavio da će na kraju sezone završiti svoju karijeru, opterećenu ozljedama. Nishikori, sada 36-godišnjak, bio je prvi japanski igrač koji je stigao do finala Grand Slam turnira, na US Openu 2014. godine, gdje je izgubio od Marina Čilića.

ARGENTINAC BIO PREJAK Šteta! Završio bajkovit tjedan za Prižmića, izgubio je u 3. kolu
Šteta! Završio bajkovit tjedan za Prižmića, izgubio je u 3. kolu

Također je prvi japanski igrač koji je ušao među 10 najboljih na svijetu, popevši se na četvrto mjesto ATP ljestvice u ožujku 2015. Njegov impresivni rekord uključuje 12 naslova na glavnoj profesionalnoj ljestvici i olimpijsku brončanu medalju osvojenu u Riju 2016. godine. Četiri puta je igrao na ATP završnom turniru na kraju godine (2014., 2015., 2016. i 2018.), a dva puta je stigao do polufinala.

Međutim, ozljede su godinama ometale njegov kontinuirani uspjeh na najvišoj razini. Dva puta je operirao desni lakat (2009. i 2019.) i jednom kuk (2022.). Ovaj tjedan je 464. na svijetu i igra na challengerima.

Tennis: Cincinnati Open
Foto: Aaron Doster/REUTERS

Rođen u Japanu 29. prosinca 1989., Nishikori se pridružio IMG akademiji (prije Bollettieri akademija) na Floridi u dobi od 14 godina. Profesionalnu karijeru započeo je 2007. godine, a svoj prvi ATP naslov osvojio je 2008. u Delray Beachu. Posljednji naslov osvojio je u Brisbaneu 2019. godine.Njegova najbolja sezona ostaje 2014. kada je osvojio četiri naslova i stigao do finala u Flushing Meadowsu nakon što je u polufinalu pobijedio tadašnjeg svjetskog broja 1 Novaka Đokovića.

Rotary Zagreb Open Dođite na teniski turnir 'Autizam nije out!' na Šalati
Dođite na teniski turnir 'Autizam nije out!' na Šalati

- Iznimno sam ponosan što sam igrao na ATP touru, što sam dosegao najvišu razinu na svijetu i što sam ostao među 10 najboljih. Pobijedio ili izgubio, atmosfera koju sam doživio na prepunim terenima je nezamjenjiva - naveo je u svojoj poruci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi
FOTO: "NASTUP" NA DOČEKU

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi

Messijeva nećakinja Morena postala senzacija! Njezin pjevački nastup na obiteljskoj proslavi Nove godine oduševio milijune, a stric Messi pretvorio ju je u influencericu preko noći
MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio
IGRAJU PRLJAVO

MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio

Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'
OTKRIVENI DETALJI

Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'

Nakon što se Mandžukić oprostio od reprezentacije nakon SP-a u Rusiji, izbornik je bio spreman vratiti Kalinića, ali pod uvjetom da se ispriča

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026