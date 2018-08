Kek: Hvala svima koji su došli unatoč 'prikladnom' terminu...

Rezultatski uvjerljivije nego što je to igra sugerirala kroz više od sat vremena, Rijeka je sa visokih 4:0 s Kvarnera ispratila HNL-fenjeraša Intera.

Navijače nije smetala ni vrućina, ni više od sat vremena neizvjesnosti. Navijači su zadovoljni. Pjesma s tribina čula se i gotovo sat vremena nakon utakmice dok su treneri sjedili s novinarima u press-centru.

- To je sjajno da se ljudi vesele i hvala im svima koji su došli unatoč "prikladnom" terminu - komentirao je šef Rijekine momčadi Matjaž Kek.

- Rezultatski smo dobro ušli u prvenstvo, pobjede nad Goricom i Interom dobra su najava za Europu i Jadranski derbi. Igra, naravno, može biti puno, puno bolja i svjestan sam da nas čeka još golemi posao dok ne budemo svih 90 minuta igrali onako kako ja hoću. Danas smo to činili samo u drugom poluvremenu. Prva okomita lopta na utakmici donijela nam je gol prednosti, a onda smo bili malo previše 'teretni'. Pretjerano bi bilo reći da je to bila Rijeka sa dva različita lica u dva različita poluvremena, ali da možemo bolje - sigurno možemo. Uostalom, Inter je to sve skupa dobro zatvarao sa njihovih 3-5-2.

Onda je i javno emitirao upozorenje svlačionici:

- Vidim i na treningu i na utakmici koliko može pojedinac, a koliko svi oni zajedno kao momčad. Ne daj Bože nekome da poleti! Vi ih možete hvaliti i najavljivati naslove, ja ću se pobrinuti da ne polete. Čestitam im na pobjedi koju su i zaslužili. Sad nas čeka malo osvježenja pa jako teško europsko gostovanje na umjetnoj travi, protiv iznimno motiviranih domaćina, a nakon niza treninga i utakmica po vremenu koje iscrpljuje.

Kek nikad sam ne ističe pojedince pa su mu servirana dva imena: Pavičić i Čolak.

- Nedavno sam rekao da sam najnezadovoljniji s Pavičićem i to samo zato jer znam koliko taj dečko može. A Čolak... (jedan od onih 'teretnih', nap.a.) Ima i moju i podršku suigrača, mi ćemo ga čekati, samo neka vjeruje u sebe - rekao je Kek.

A Samir Toplak... Otvoren i simpatičan, kakav uvijek jest. Premda mu ovo drugo nije nimalo drago.

- Da, nismo bili loši prvih sat vremena, ali nismo ni stvarali šanse. Gubili smo "samo" 0:1 i bilo smo simpatični - kiselo se smijao Interov trener.

- Naše utakmice istine nisu s Rijekom koja je u odnosu na nas neka druga dimenzija nego one koje nam sad dolaze, sa momčadima s kojima zaista možemo igrati. Rijeci mogu samo čestitati, a nama je uzalud dobra igra kad dozvolimo dva gola u dvije minute kod takvog protivnika kao što su Bijeli. Nema tu više povratka. Ništa... Idemo dalje, a Rijeci sretno u Europi - rekao je Toplak.

Rijeka prvu utakmicu pretkola Europske lige igra u četvrtak kod norveškog Sarpsborga u 20 sati i 45 minuta pa drugu nedjelju dočekuje Hajduka (21:00) u Jadranskom derbiju te za 13 dana i Norvežane u Euro-uzvratu na Rujevici.