Kek: 'Dinamo je Dinamo, ali ja ne želim raditi Savezu iza leđa'

Nakon što je Igor Jovićević napustio Dinamo, a na njegovo mjesto došao Zoran Mamić, ne stišavaju se stvari o Kekovom preuzimanju zagrebačkog kluba. No, on kaže da prvo treba riješiti stvari sa Savezom

<p>Kako sam? Pa, cirkus! Trenutačno sam u Sloveniji, pa kad se probila informacija o mom možebitnom preuzimanju Dinama, puno je pitanja, a malo odgovora. Eto, zato sam kazao da je cirkus, <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/matjaz-kek-za-sportske-novosti-kad-sam-vidio-sto-se-dogada-prvo-sam-pomislio-majko-mila-krenulo-je-15007330" target="_blank">javio se za Sportske novosti</a> iz Slovenije <strong>Matjaž Kek </strong>(58), prvi favorit za klupu <strong>Dinama </strong>u sljedećoj sezoni.</p><p>Vremena za odugovlačenje nema jer nova sezona počinje ubrzo. A i njemu je, ako želi preuzeti Dinamo, kao i klubu, u interesu da se što prije upozna sa svlačionicom i krene u pripreme za nove izazove. No, prvo treba obaviti razgovor s ljudima iz tamošnjeg nogometnog saveza.</p><p>- S njima ću razgovarati i danas ili sutra. Meni je to bila prva stvar koju sam htio napraviti. To sam kazao i ljudima u Dinamu. Sve je u redu, možemo o svemu pričati, ali prvo moram popričati s ljudima u Savezu. Dinamo je Dinamo, tu uopće ništa ne moramo diskutirati, ali mene ugovor još uvijek veže s reprezentacijom moje zemlje. To je stvar koja se mora riješiti - jasan je izbornik slovenske reprezentacije.</p><p>Ako se stvari riješe na obje strane, onda bi nakon Zorana Mamića mogli imati i novo ime na klupi Dinama. I to kakvo.</p><p>- Da, definitivno sve želim napraviti maksimalno profesionalno i korektno, kako dolikuje. Meni isto ne bi bilo drago da mi netko nešto radi iz leđa, a da me ne kontaktira. Zbog toga ću vam kazati ovako: dok ne odradim sve razgovore sa Savezom, što je jedino korektno i ljudski, neću komentirati priču oko mog mogućeg preuzimanja Dinama. Tako stoje stvari - zaključio je Kek <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/matjaz-kek-za-sportske-novosti-kad-sam-vidio-sto-se-dogada-prvo-sam-pomislio-majko-mila-krenulo-je-15007330" target="_blank">za Sportske novosti</a>.</p>