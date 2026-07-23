Slovenski stručnjak vraća se pred navijače na Rujevicu nakon osam godina, a Toni Fruk je najavio odlazak: 'Ulazim u zadnju godinu ugovora, a klub mora od nečeg živjeti. To je normalno'
Kek je za Irce pripremio 'rock and roll'! Posljednji ples čarobnjaka Fruka na Rujevici?
Kreće riječka europska priča za ovu sezonu, točno 13 godina nakon što ih je Matjaž Kek prvi put vodio u nekoj europskoj utakmici. Na suprotnoj strani tada je stajao Prestatyn Town, poluamateri iz Walesa, koji su nastradali s 5-0 na Kantridi, pa kasnije i s dodatnih 3-0 u uzvratu. Slovenski strateg iste te sezone uveo je hrvatski klub u u grupnu fazu Europske lige, a to mu je do listopada 2018. godine, kad je otišao iz Rijeke, pošlo za rukom još dvaput.
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Ništa manja očekivanja od miljenika rujevičke publike nisu niti sad, nakon što se vratio nakon osam godina, a prvi europski protivnik na početku njegova drugog mandata, ovaj put u 2. pretkolu Konferencijske lige je sjevernoirski Derry City (20.45), šestoplasirana momčad irskog prvenstva.
Rijeka je prošle sezone briljirala u Konferencijskoj ligi gdje je dogurala do osmine finala i tijesno ispala od francuskog Strasbourga, no patio je HNL, gdje su završili tek na četvrtom mjestu s 33 boda zaostatka za Dinamom, a od istog kluba izgubili su i u finalu Kupa. Victor Sanchez dobio je otkaz, a na klupu se, s ciljem da se Riječani opet uguraju u vrh domaće lige, vratio Matjaž Kek.
Što očekivati od njegove Rijeke? To je potpuna nepoznanica, jer momčad su napustila trojica nositelja i ključni igrači prošlogodišnje dvostruke krune, kapetan Martin Zlomislić, Stjepan Radeljić i Dejan Petrovič. Desetka i glavni riječki čarobnjak Toni Fruk tek se prije tjedan dana priključio momčadi nakon što je s "vatrenima" bio na Svjetskom prvenstvu, pa je pitanje i u kakvoj je on formi, no njemu je dovoljan i jedan potez da riješi utakmicu pa se za njega nitko ne boji. No, jasno je svima, njegov ples na Rujevici neće još dugo trajati jer je pred transferom, a ovo bi mu mogao potencijalno biti i oproštaj od domaće publike. Nakon tri sjajne sezone u bijelom dresu, došlo je vrijeme za iskorak u nekoj jačoj ligi, što je i sam potvrdio na press konferenciji:
- Sasvim normalan put. Ulazim u zadnju godinu ugovora, klub mora od nečeg živjeti i njima je prioritet da se transfer realizira. Dok god sam ovdje, dat ću sve za Rijeku - kazao je Fruk, koji se uskoro i ženi.
Veznjak Ivan Ćubelić i napadač Jakov Puljić, koji su trebali krenuti od prve minute, pod upitnikom su zbog ozljeda kuka i nosa, a daleko od prave forme je i Talijan Samuele Vignato, koji od dolaska u Rijeku konstantno ima probleme s ozljedama. Nitko ne može osporiti njegovu brzinu i ogromnu kvalitetu, ali nikako da do kraja zabljesne i preuzme ulogu nositelja. Koče ga ozljede, a zakočile ga i ovaj put jer je propustio dio priprema.
Najveće pojačanje Rijeke ove sezone definitivno je povratak Nike Jankovića, koji je raskinuo posudbu u Slovanu iz Bratislave. Otišao je zbog netrpeljivosti s bivšim trenerom Victorom Sanchezom, no Kek ga je htio vratiti i očito mu je namijenio važnu ulogu u momčadi. Kažu da "leti", da je pun motiva i da želi s Riječanima napraviti velike stvari ove sezone.
Aleksa Todorović trebao bi među vratnicama zamijeniti Martina Zlomislića, no to će biti samo privremeno jer klub je u potrazi za novom jedinicom. Također, boljka ove momčadi su i krilne pozicije, Kek inzistira na novim igračima jer očito mu Morčiladze, Legbo i Rukavina ne ulijevaju preveliko povjerenje.
Ova Rijeka je još u izgradnji, bit će dolazaka i odlazaka, no Kekov recept bit će isti kao i u prvom mandatu. Disciplina, brza tranzicija, puno trke i čvrsti blok. A ovaj put je dao i dodatno obećanje:
- Mene bi zadovoljio samo prolazak, ništa drugo. Bit će veselo, vidjet ćete, bit će to rock and roll, ali neka bude pravi riječki, s našim prolaskom.
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