Kek: Naš je cilj jasan! Želimo doći Dinamu na bod zaostatka

Rijeci u Vinkovcima nikad, ni u bivšoj ligi nije bilo lako. A preksutra će joj biti i teže nego inače. Iz najmanje dva razloga:

1. Cibaliji gori pod nogama i bori se za "najgoliji" prvoligaški život (na dnu je, ima bod manje od pretposljednje Istre),

2. Rijeka je favorit, izraziti, a ako dobije doći će na Dinamu jedan-jedini bod zaostatka i tako, prije gostovanja Modrih kod Rudeša u ponedjeljak, Jurčeviću i društvu zapuhati za vrat opasno da opasnije ne može.

- Jasno je svima koliko je nedjeljna utakmica Cibaliji važna, ali... Nama je još važnija! - govori trener Matjaž Kek.

- Neću govoriti o tome kako smo kod Lokomotive izgledali nedopustivo loše, a doma sa Interom bili posve dobri, glupo mi je opet pričati o pristupu, a govorimo o - profesionalnom nogometu?! Da, ako pobijedimo dolazimo na bod Dinamu i to je cilj koji stavljam pred igrače.

Pobijediti, ali i pokazati kvalitetnu Rijekinu igru. Ne znam je li teže igrati protiv rasterećenih momčadi ili onih koje imaju najveći mogući motiv, najčešće je, zapravo, najteže igrati "sam protiv sebe".

Recept za Vinkovce Rijeka je sama ispisala s Interom na Rujevici?

- Nije baš sve ni u tih 5:1 nad Interom bilo dobro, ali da... Hoću da suparnika opet lomimo ritmom i što bržim i okomitijim loptama prema naprijed. Tu onda bude pogrešaka no boljeg načina za trijumf nema. Jedno se sigurno ne smije dogoditi: da protivnici od nas budu agresivniji, da više trče, da su bolji u duelu. Opet ću malo zarotirati startnih 11. Nije isto kada u napadu imate klasičnog napadača kao što je Čolak ili npr. Puljića koji radije ulazi između linija. Čolaku se događa ono što se kad-tad dogodi svakom napadaču: neće ga gol.

Ali mora ostati smiren i samouvjeren, njegov pritisak na obranu protivnika koji, primjerice, ne rade ni Pavičić, ni Puljić, za nas je silno važan.

Kek se na svoj, diplomatski, a opet izravan način, osvrnuo i na sve glasnije konstatacije koje se znaju čuti ili pročitati.

- Dinamo nikad lošiji, a Rijeka i Hajduk lošiji od takvog Dinama. To se sve češće govori. OK... Ja razmišljam samo o mojim igračima. A činjenica je da smo mi na proljeće Dinamovu prednost smanjili za 11 bodova i činjenica je da je naša HNL i dobra i zanimljiva, kako u borbi za vrh tako i u raspletu pri dnu ljestvice. A zamislite tek kako bi to bilo da svi mi momčadi ne slažemo u zadnji tren tj. i nakon početka sezone, da se ne moramo uigravati kroz prvenstvo nego da od prvog dana priprema klubovi imaju sve igrače na raspolaganju.

Kekovom je razmišljanju teško, ako ne i nemoguće prigovoriti. Kako god bilo, "neuigrana" Rijeka u nedjelju neće razmišljati o možebitnoj drugoligaškoj sudbini "neuigrane" Cibalije nego mora pobijediti pa doći na samo bod "neuigranom" Dinamu koji onda, dan kasnije, ide na noge dosta dobro uigranom Rudešu. HNL u samom finišu barem miriše na neizvjesnost i to je sjajno!