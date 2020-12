Kek: Ne zovete zbog Piranskog zaljeva? Hrvatski nogomet me zadužio, 'vatreni' su broj jedan!

Ovaj Dinamo ima muda, rekao nam je Matjaž Kek, koji jedva čeka dvije utakmice protiv Hrvatske. Nadam se kako ćemo obje utakmice igrati pred navijačima, dodao je slovenski izbornik

<p>Znamo se godinama, probali smo ga nazvati, poslali poruku, a sat i pol nakon ždrijeba nazvao je <strong>Matjaž Kek.</strong></p><p>Pa, kako, ste Matjaž?</p><p>- Dobro sam, kako ste vi. Ne znam zašto ste me zvali, ha, ha, ha, ha. Nije valjda sad Piranski zaljev, odnosno Savudrijska vala tema - odlično je raspoložen bio slovenski izbornik.</p><p>- Skupina je jako teška - rekao je Kek i nastavio:</p><p>- Hrvatska je broj jedan! To svima treba biti jasno. Moram vam priznati da jedva čekam te utakmice, nadam se da ćemo igrati u onim terminima kad će već na stadionima moći biti puno više publike. Želim dva prava susjedska derbija, dvije utakmice pred punim tribinama. Znate, mene je hrvatski nogomet zadužio. Radujem se što će dva puta igrati Slovenija i Hrvatska.</p><p><strong>Hrvatska</strong> je po bivšem treneru Rijeke favorit, a tko slijedi onda?</p><p>- Rusi i Slovaci su sad po rezultatima iza Hrvatske, ali vjerujem da ćemo i imati što za reći. Bit će to čudne kvalifikacije, prekinut će ih Euro. U ovom trenutku nitko od nas ne zna što nas čeka. Pazite, pa tri su utakmice odmah u ožujku, praktički ćemo bez pravog treninga ući u borbu za Svjetsko prvenstvo - rekao je Kek i još se jednom osvrnuo na utakmice s Hrvatskom.</p><p>- Sigurno će te utakmice donijeti i određene tenzije, tako je uvijek kad igraju susjedi, ali ja očekujem dva prava spektakla.</p><p>Kek je sa Slovenijom već bio na Svjetskom prvenstvu i to 2010. godine u <strong>Južnoafričkoj Republici</strong>. Tada je u dodatnim kvalifikacijama izbacio baš Ruse. Izgubili su Slovenci 2-1 u Moskvi i dobili 1-0 u Mariboru. Ponudili smo Matjažu u šali dogovor, rasplet ove skupine. Hrvatska kao prva ide izravno u Katar, a Slovenci opet s njim u<strong> play-off.</strong></p><p>- Ha, ha. Kako god vi kažete - nasmijao se Matjaž, vidi se koliko mu je drago što će igrati protiv Hrvatske.</p><p>Ljetos je bio na korak od klupe Dinama. Naravno da smo malo progovorili i o hrvatskom prvaku.</p><p>- Kapa do poda igračima i stručnom stožeru. Na ovakav način proći skupinu Europske lige, to je doista sjajan rezultat. Obrana je čudesna, pričalo se da nije dobra, da Theophile-Catherine ne može više igrati tako dobro, a onda je Dinamo napravio ovo. Pa s kakvim su samo stavom otišli u Rotterdam i pobijedili jedan veliki Feyenoord. Velika je zasluga to i trenera Zorana Mamića. Znate što ću vam reći, ovaj Dinamo ima muda - za kraj je rekao Kek.</p>