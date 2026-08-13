Kek otkrio zašto Fruk nije dobio ni minutu i što slijedi: 'Sami smo si htjeli ovako zakuhati...'

Matjaž Kek nije ostvario 20. pobjedu s Rijekom u 46. europskoj utakmici, ali je došao korak bliže četvrtom plasmanu u europsku jesen remijem s Ilvesom 1-1 i ukupnom pobjedom 2-1. I to bez najboljeg igrača Tonija Fruka koji je dobio udarac u gležanj u prvoj utakmici na Rujevici.

- Vidjeli ste, jednostavno ne može. Njegova je volja neizmjerna, ali u ovakvim utakmicama trebamo igrače na 100 posto, nije bio sposoban. Ozlijedio se i Samuele Vignato prije tri dana, ne mogu na njega računati, Yusuf Kabadayi nema pravo nastupa - kazao je Kek.

Rijeku u play-offu čeka Midtjylland, a prva utakmica igra se idući četvrtak u Danskoj. Prije toga u nedjelju gostuje kod zahuktalog i stopostotnog Varaždina. Raspored je ubitačan.

- Za tri dana je nova priča, znamo kako je Varaždin počeo prvenstvo, opet nas čeka nova teška utakmica. Zakuhali smo si sami, ali smo govorili da to želimo. Danas je bio poljubac sreće, ali to ti nekad treba u životu - zaključio je Kek.