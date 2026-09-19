Kek pred derbi: Imamo problem

Rijeka u osmom kolu HNL-a dočekuju Hajduk u Jadranskom derbiju. Gosti iz Splita su trenutačno prva momčad prvenstva s 16 bodova dok su domaćini na petom mjestu s 11 bodova. Trener Riječana Matjaž Kek najavio je susret koji se igra u nedjelju od 17 sati na Rujevici te otkrio kako ima problema s igračkim kadrom pred derbi.

Međutim, Riječani su imali dobar niz, plasirali su se u osminu finala Kupa te su remizirali protiv Lokomotive u zadnjem kolu, a derbi na Rujevici posljednji je susret prije odlaska na reprezentativnu stanku.

Vrbovec i Rijeka sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Siguran sam da će ovo biti jako kvalitetna utakmica dva velika rivala - rekao je Kek i otkrio probleme s igračkim kadrom:

- Imamo nešto problema. Fruk i Dantas zbog toga nisu bili u kadru za Vrbovec, dok su Todorović i Junior virozni. Vidjet ćemo još danas na treningu kakva je situacija. Ipak, prethodne utakmice pokazale su da je kadar širi nego što bi netko mislio i imam puno povjerenja u igrače koji će uskočiti ako bude trebalo mijenjati - rekao je trener Rijeke.

Momčad s Kvarnera na derbiju će imati podršku domaće publike na Rujevici koja je posebna za Riječane.

- Derbi je derbi, teško je tu bilo što prognozirati i nekoga stavljati u ulogu favorita. Domaći teren uvijek nešto znači, a Rujevica je za Rijeku uvijek bila prednost. Sve će se pokazati na igralištu - rekao je i nastavio:

Vrbovec i Rijeka sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Igramo doma, na Rujevici. Armada i svi naši navijači stat će iza nas. Jako me veseli ta atmosfera, koja mora biti poticajna. Prošao sam puno derbija, ali veselim se svakoj takvoj utakmici jer je to privilegij koji ti daju život i rad. Naš cilj je jasan i tako ćemo se i postaviti.

Kek je komentirao formu momčadi iz Splita.

- Hajduk je u dobroj seriji rezultata. Imali smo dovoljno vremena za pripremu za vodeću momčad lige, koja već zbog toga zaslužuje poštovanje. Igraju dobru sezonu i zato mislim da nas čeka jako dobra utakmica - zaključio je Kek.