Kek: Rezultati me ne zanimaju, moja želja je razvijati igrače...

Nogometaši Rijeke pobijedili su Slaven Belupo na gostovanju u Koprivnici nakon lijepe izvedbe. Momčad Matjaža Keka pokazala je kvalitetu u utakmici gdje je Slaven bio solidan protivnik.

- Mislim da smo zasluženo pobijedili, nije bilo lako nakon ovog teškog tjedna. Pametno smo iskoristili svoje prilike, vidjelo se u nekim trenucima umor u nogama od srijede, ali izdržali smo. Znali smo da će biti teško, Slaven je dobar u prekidima, stalni ubačaji, uvijek netko pada ali smo uspjeli pravilno reagirati. Naša je želja da ovako nastavimo do kraja sezone, da razvijamo igrače. Rezultati me ne zanimaju - rekao je nakon susreta slovenski trener.

Rijeka je prvi put igrala s trojicom u zadnjoj liniji.

- Pa, drugo mi nije ni preostalo. Imali smo 15 minuta dan prije utakmice da isprobamo »obranu tri«. Igrali su to u svojim karijerama. Elez je imao ogromnih problema izdržati sve to skupa. Teško je izdvojiti pojedinca, priznanje zaslužuju oni koji su u četvrtak i nedjelju izdržali taj ritam. Preostao mi je kao jedini raspored, korektno su odigrala dva zadnja vezna, nedostajalo nam je malo igre prema naprijed. Nakon gola smo –-čekali suparnika, takav je bio dogovor. Važna i vrijedna pobjeda. Jedino što je bilo bitno. Bio je to kišni ples s novim rasporedom.

Željka Kopića je na klupi Slavena zamijenio Tomislav Ivković. No i njemu se sada stolica trese.

- Prvo poluvrijeme bila je uspavanka do gola Rijeke. Nešto bolji nastavak, smanjili smo rezultat, no koštale su nas početničke greške jer je nedopustivo dobiti gol iz auta. Moram sjest s ljudima iz kluba i vidjeti što ćemo dalje - rekao je po završetku susreta.