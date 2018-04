Kek: Rijeci fali jedan 'baraba', a sutra neka na klupu ide Juričić

Matjaž Kek najuspješniji je trener u Rijekinoj povijesti. Rijeka sutra gostuje kod Istre, lovi pobjedu za ostanak u utrci za drugo mjesto i ispiranje gorčine koje je ostala nakon šokantnih 2:4 s Rudešom.

Prije nego je 2013. odradio prvih 90 minuta kao šef bijele struke, Slovenac je jednu Rijekinu utakmicu pogledao s tribina. Rijeka-Istra 1:1, Kek je bio u loži stadiona "Drosina", a za taj susret na klupu Bijelih sjeo je današnji sportski direktor Srećko Juričić.

I remi je bio dobar rezultat u onome što je Rijeka tada tražila - opstanak u Prvoj HNL.

Pa će Kek, kada ga se na to podsjetit, komentirati "kekovski":

- Možda je najbolje da Srećko i sutra sjedne na klupu!

Kad se igra "Derby della Učka" na travnjaku uvijek frca na sve strane.

- Nije bitno tko je u kakvom sastavu i na kojem mjestu na tablici, to je derbi u punom smislu te riječi. Uvijek pun emocija s obje strane.

Uostalom, ne treba nam bolje upozorenje nego naše zadnje gostovanje u Puli. Izgubili smo 0:1, znači da imamo i neke "dugove" za riješiti - priča šef struke koji preko Učke ide bez petorice igrača, uključujući dva ponajbolja.

- Bradarić i Župarić pauziraju zbog crvenih kartona, Leovac ima hematom koji ne splašnjava i neće ga biti neko vrijeme u sastavu, Prskala i dalje muče leđa, a Pavičić... On ima problema sa zadnjom ložom što ni najmanje ne čudi jer je čisto logična posljedica kontinuiranog igranja nogometaša koji na kontinuirano igranje jednostavno nije navikao. Sastav neću znati dok još sutra ne provjerim u kakvom su stanju svi ostali. Jedino znam da Zuta ostaje na lijevom beku, desno će igrati Raspopović - govorio je Kek pa "spojio" Rudeš i Istru.

- Vrlo slične momčadi. Bore se za opstanak, igraju dobro, fajterski, disciplinirano... S time da je sutra još i derbi. Vjerojatno sam bio pretežak na riječima kad sam našu igru u prošlom kolu opisao kao sramotnu, ali sigurno je na travnjaku manjkalo komunikacije među igračima i bilo je previše samodopadnosti. I odmah smo kažnjeni. A ne uđemo li sutra u utakmicu kako treba, opet će nam se to dogoditi. Kad krenu Vojnović, Roce, Zgrablić i ostali, treba se znati postaviti. Prerano smo pomislili da smo formirana momčad, ne može sve biti sređeno i divno dva mjeseca nakon priprema. Dečki stvarno treniraju i rade vrhunski, stojim iza njih jer ja ih treniram i biram momčad pa je odgovornost moja i samo moja. No vidi da nam, kad ne stvari na travnjaku krenu lošije nego što planiramo, fali neki iskusnik-baraba da podvikne, da ih sve prodrma. Možemo i igrati dobro i pobjeđivati ali: samo ako svi stalno idu na 100%. Ova Rijeka samo tako može do uspjeha - upozorio je opatijski Slovenac.