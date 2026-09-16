Kek uoči Hajduka: Želim da moji igrači razumiju što je ovaj derbi

Brzo smo sve riješili, na ruku nam je išlo isključenje. Odradili smo, sačuvali neke igrače, dovoljno visoko pobijedili i vidjeli neke dobre stvari i neke malo manje dobre, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek nakon što je njegova momčad s uvjerljivih 6-0 izborila osminu finala Hrvatskog kupa u Vrbovcu.

Riječani su s lakoćom odradila gostovanje protiv hrvatskog petoligaša. Poveli su već u sedmoj minuti nakon što je Jakov Puljić zabio penal kojeg je skrivio domaći igrač koji je rukom zaustavio čisti gol.

- Sada se u miru možemo pripremati za iduću utakmicu. Čestitao bih domaćinu, odigrali su korektno i fer, s naše strane drago mi je da su neki igrači dobili minutažu - rekao je Kek nakon utakmice.

Vrbovec i Rijeka sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pred Riječanima je Jadranski derbi (nedjelja, 17 sati).

- Želio bih da svi igrači znaju što znači Jadranski derbi i što znači taj rivalitet. Hajduk je u jako dobroj seriji, mi ćemo se pokušati pripremiti i odgovoriti na svoj način. Što je ljepše u nogometu nego da igraš takve utakmice. To je derbi, ali opet samo jedna utakmica od 36 u prvenstvu. Volio bih da svaki igrač razumije što znači ova utakmica za navijače i klub - najavio je Kek.