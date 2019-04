Khabib: Conore, ti si silovatelj! McGregor: Dođi mi u oktogon

Vidimo se u oktogonu, ispalio je Conor McGregor nakon što ga je Khabib Nurmagomedov nazvao silovateljem. Rat dvojice ljutitih rivala se nastavlja, ali - zar se Conor nije oprostio?

Prošli tjedan irski borac je šokirao borilački svijet objavom da se povlači. Ubrzo se javio gazda UFC-a s objašnjenjem kako je to McGregorov način da dobije ono što želi, u ovom slučaju to je vlasnički udio u UFC-u.

- Ne, on nije zapravo u mirovini. Tu jednostavno postoje neke stvari koje Conor želi i mislim da se želi naći licem u lice sa mnom. Odraditi ćemo to u idućih nekoliko tjedana i doći do rješenja - rekao je Dana White.

Izgleda da je dogovor jako blizu jer de Conor prvi put oglasio o odlasku u mirovinu nakon naprasne najave. Nakon kaotične srijede u kojoj se prepucavao s Khabibom, odlučio je smiriti strasti i poslati miroljubivu poruku navijačima, ali i izazvao je Dagestanca na novu borbu.

- Želim ići naprijed uz svoje navijače, neovisno o vjeri i o tome tko su i što su. Svaka vjera pred nas stavlja izazov da budemo najbolja verzija sebe. Ovo je jedan svijet, svijet za sve nas. Vidimo se u oktogonu - napisao je Irac na Twitteru.

