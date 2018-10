Khabib mi kaže: 'Srušio si mi najdraže klubove, Real i Anži'

Nikola Vlašić zabio je prvi gol u 2-0 pobjedi moskovskog CSKA na gostovanju kod Anžija u Mahačkali u 11. kolu ruskog prvenstva. Nakon utakmice u glavnom gradu savezne republike Dagestan, na pobjedi mu je čestitao UFC prvak lake kategorije Khabib Nurmagomedov i otkrio mu da je veliki navijač Real Madrida i Anžija.

Khabib je bio poseban gost kluba iz Mahačkale. Dagestanac je u dresu Anžija izveo početni udarac i podijelio lopte navijačima. Stadion je bio pun, svi su u Mahačkali, glavnom gradu Dagestana, htjeli pozdraviti UFC prvaka.

Rušiš mi najdraže

Nije to impresioniralo Nikolu Vlašića koji je zabio prvi gol u 2-0 pobjedi CSKA čime su Moskovljani skočili na treće mjesto ljestvice. Sve pred očima neporaženog UFC prvaka koji je gledao utakmicu iz lože.

Spustio se Khabib nakon susreta na teren.

- Što mi je rekao? Čestitao mi je na pobjedi i rekao da sam u dva tjedna srušio njegova dva najdraža kluba, Real Madrid i Anži - javio se jučer nakon utakmice iz Moskve Nikola Vlašić.

U sjajnoj je formi Nikola u posljednje vrijeme. Zabija kao na traci. Gol Anžiju u 11. kolu ruskog prvenstva četvrti mu je otkako je dres Evertona zamijenio ovim moskovskog kluba, što se pokazalo kao pun pogodak.

Pogodio je i na utakmici mlade reprezentacije u pobjedi protiv San Marina, a zabio je i dva gola u Ligi prvaka. Posebno pamti onaj Realu početkom listopada za pobjedu u Moskvi. Pamti taj gol i Nurmagomedov, koji je nakon utakmice Anžija i gostiju iz Moskve otišao u svlačionicu obje momčadi i fotografirao se s igračima.

Foto: Twitter

Niksi impresionirao UFC prvaka

Podijelio je autograme Nurmagomedov i popričao s igračima.

Dagestanac obožava nogomet. A u Rusiji obožavaju njega. Nakon impresivne obrane pojasa UFC-ove lake kategorije protiv Conora McGregora, Nurmagomedov je u domovini dočekan kao prava zvijezda. Ljudi su odmah nakon te borbe u Las Vegasu izašli na ulice s ruskim zastavama, trubili su i slavili pobjedu protiv Irca. Nurmagomedova je primio i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Nurmagomedov je ruskim medijima otkrio kako je u mladosti bio veliki navijač Anžija.

- Kad sam bio klinac, znao sam napraviti nekoliko krugova oko stadiona i nekako se ušuljati na utakmicu - počeo je Khabib.

Uz borilačke sportove koje je trenirao, nogomet mu je bila velika ljubav.

Čim bi završio trening, spremio se i pravac na utakmicu.

- Obožavao sam Anži. Nisam imao novca za kartu i čekao sam da me netko pusti. Znao sam dečka koji je trenirao hrvanje sa mnom, a radio je na ulazu u stadion. On me puštao bez karte na utakmicu. Tada nije bilo stolica, stajali smo i gledali. Puno se toga promijenilo - prisjetio se Nurmagomedov dana kad je kao dječak pratio Anži.

Promijenio se i Vlašić. Nije to onaj Nikola iz Evertona. Ovo je Nikola koji pred očima najjačeg čovjeka s lakoćom zabija i pokazuje da će, ako ovako nastavi, biti važan kotačić Vatrenih u budućnosti.